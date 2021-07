Alemania podría aplicar nuevas restricciones por la Covid-19

“Esto podría significar que la visita a lugares como restaurantes, cines y estadios ya no sería posible ni siquiera para las personas no vacunadas que se hayan sometido a pruebas, porque el riesgo es demasiado alto”, indicó.

“Las personas vacunadas tendrán definitivamente más libertad que las no vacunadas”, dijo Braun al periódico Bild am Sonntag. Por el momento los alemanes pueden acudir a restaurantes, cines y recintos deportivos si están totalmente vacunados o pueden presentar un test negativo reciente. Pero si las tasas de infección siguen aumentando, las personas no vacunadas tendrán que reducir también sus contactos, dijo Braun.

You May Also Like