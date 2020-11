Alemania permite 10 comensales, Francia cierra bares…

El debate sobre las restricciones que habrá que respetar en Navidad sigue ganado terreno en Bélgica mientras, una semana más, se constata que todos los datos ligados a la pandemia de coronavirus siguen avanzando en la buena dirección. “Hay que tener mucho cuidado y limitar las vacaciones. A mí también me encanta la Navidad y desearía poder estar con más gente. Pero, por mi parte, lo haré con las personas que viven bajo nuestro techo: mi esposa y mis dos hijos. No es necesario ser virólogo para saber que esta es probablemente la forma de hacerlo”, ha dicho el primer ministro, Alexander de Croo.

