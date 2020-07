Alemania incluyen a Cataluña, Aragón y Navarra en su lista de zonas de riesgo por contagio del coronavirus

En ese margen de tiempo, se verificaron 543 nuevos contagios en Berlín, de los cuales 60 correspondían a personas que procedían del extranjero. No se descarta que el porcentaje de infecciones “importados” sea mayor, puesto que hay unos 100 casos del cómputo de nuevas infecciones en los que no consta cómo o dónde se contagiaron.

You May Also Like