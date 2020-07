Alemania impone pena simbólica a un exguarda de un campo de exterminio nazi por la muerte de 5.200 personas

Tras la derrota del nazismo, Dey pasó un periodo en un campo de prisioneros aliado. Luego llevó una existencia normal, como panadero, camionero y otros oficios ocasionales; se casó, tuvo hijos y se instaló en Hamburgo. Durante décadas la justicia no actuó contra él puesto que no se le consideraba implicado directamente en crímenes de guerra.

Sí admitió que tuvo conocimiento del plan de exterminio a los judíos. Uno de los testigos citados a declarar, Marek Dunin-Wasowicz, de la misma edad que el procesado y superviviente del campo, había detallado ante la corte las condiciones inhumanas a que se sometía a los presos , que además eran conscientes de lo que ocurría detrás de las cámaras de gas. A Dey se le procesó y escuchó sentencia no como responsable de esas muertes, sino por no haber rehuido servir al aparato nazi.

You May Also Like