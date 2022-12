Alemania facilitará el trabajo a ciudadanos extracomunitarios ante la falta de personal

El déficit de personal afecta no solo a empleados de IT o altamente cualificados, sino a talleres mecánicos, gastronomía, comercio minorista y sector servicios

El déficit de personal afecta no solo a empleados de IT o altamente cualificados, sino a talleres mecánicos, gastronomía, comercio minorista y sector servicios , insistió Habeck, vicecanciller en el gobierno tripartito entre socialdemócratas, verdes y liberales del canciller Olaf Scholz.

You May Also Like