Alemania extiende las restricciones para frenar la Covid hasta el 14 de febrero

Desde noviembre está cerrada en Alemania el conjunto de la vida cultural , el ocio y la gastronomía, cierre que en diciembre se extendió al comercio y servicios no esenciales; tras las vacaciones de Navidad no se reanudó la actividad escolar presencial regular.

“Las cifras van en retroceso, pero la evolución en Reino Unido y otros países nos hacen no bajar la guardia “, indicó la líder alemana, para añadir que en la propia Alemania se han detectado ya algunos casos relacionados con esas nuevas variantes, aunque no se ha concretado su alcance.

