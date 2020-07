Alemania: casos de coronavirus en mascotas deben reportarse

Kloeckner indicó que las personas no tendrán la obligación de examinar a sus mascotas, pero tendría sentido hacerlo en ciertas situaciones, por ejemplo, si un gato que vive en un hogar con casos de coronavirus humano muestra síntomas. La funcionaria enfatizó que hasta ahora no hay evidencia de que las mascotas puedan transmitir el virus que causa el COVID-19 a los humanos.

AP – Associated Press • 23 Jul 2020 – 08:48 AM

