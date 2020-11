Alejandro Sanz con un tema de Joaquín Sabina y Natalia Lafourcade, entre los grandes premiados de los Grammy Latinos

En la parte central de la gala, Pitbull cantó junto a personal de equipos de emergencia , con quienes hizo un homenaje por todo lo grande a los implicados en la lucha contra el coronavirus. “Yo no puedo imaginar un mundo sin música y sin ellos de verdad que no hay música”, dijo Pitbull.

“El arte no se hizo para establecer récords, no estamos en las olimpiadas “, dijo el músico en su discurso de agradecimiento en el que pidió olvidarse de la obsesión por las redes sociales .

