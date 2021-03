Alejandro Mayorkas insiste en que frontera de EE.UU. está cerrada

El gobierno no anticipó este problema del incremento, dijeron funcionarios a CNN, aceptando que esperaban que la cantidad de migrantes que llegaban a la frontera de EE.UU. aumentara una vez que asumieran el cargo, dado su enfoque drásticamente diferente de la inmigración en comparación con el del expresidente Donald Trump, pero que no anticiparon un incremento tan grande.

«Establecimos tres nuevas instalaciones la semana pasada … estamos trabajando en el sistema de principio a fin. Lo hacemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana», dijo Mayorkas a Dana Bash de CNN en el programa «State of the Union», luego de que se le preguntó por un cronograma del gobierno para tener nuevas instalaciones en funcionamiento. «Hemos lidiado con los aumentos repentinos en el pasado y los hombres y mujeres del Departamento de Seguridad Nacional tendrán éxito».

(CNN) — El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, no proporcionó el domingo un cronograma que indique cuándo el gobierno de Biden abrirá nuevas instalaciones capaces de manejar el aumento de menores no acompañados en la frontera sur.

