Alejandro Davidovich, la revelación del tenis español que aprende del maratoniano Martín Fiz

En los pocos días que trabajaron juntos en Fuengirola, no se tocó una raqueta: “Hicimos bici, montaña, carrera,… a todo me quería ganar”.

Fiz recibió una llamada del entrenador de Davidovich, Jorge Aguirre, para que participara en su proyecto. “Me gustó la idea y enseguida me sumé aunque yo no sabía nada de tenis”, afirma. “Pero creo que hay cosas de una maratón que valen para todo en la vida”.

“ Me encontré a un Davidovich fuerte físicamente pero que quería ganar todo y todo muy rápido. Me recordó al Fermín Cacho de 1992, que te quería ganar a todo, pero todo muy rápido”, rememora el atleta en conversación telefónica.

