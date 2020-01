Alejandra Rubio y Álvaro Lobo, ¿en las horas bajas de su noviazgo?

Aunque e l DJ ya pasó la Nochebuena en casa de su suegra –la pareja incluso se animó a bromear con la prensa en un intento por desviar la atención sobre la ausencia de Edmundo en estas fechas tan familiares–, parece que las cosas no han seguido el cauce esperado. Los jóvenes, que acaban de celebrar su segundo aniversario –y viven juntos e independizados desde hace algunos meses–, no se han dejado ver juntos en las últimas semanas . Algo extraño, debido a lo unidos que siempre se han mostrado, que, sin embargo, podría tener que ver con los nuevos compromisos laborales de Alejandra, quien debe pasar muchas horas en los estudios de Mediaset para cumplir para su nueva –pero seguro que fructífera– colaboración con La isla de las tentaciones .

Sin embargo, la felicidad laboral que ha experimentado en las últimas semanas parece que no se corresponde con los asuntos del corazón. La nieta de María Teresa Campos también parece estar sufriendo por amor, pues, según aseguran desde Look, l a joven y su pareja, el DJ Álvaro Lobo, están intentando superar una crisis sentimental.

