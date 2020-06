La revista Facefoodmag entrevistó hace un tiempo al joven, que habló de su bodega o de la arquitectura, grado que estudió en la universidad. “Como arquitecto, he viajado y he conocido la manera de trabajar en otras latitudes como Shanghái, Nueva York, Los Ángeles, San Diego, Miami… Oissat es el resultado de los valores transmitidos y la educación que he recibido”, contó por aquel entonces.

“Le estoy conociendo y ya está. Estoy ilusionada , pero no voy a hablar de una persona que no pertenece a esto”, zanjó la tertuliana, aunque Matamoros dio más detalles, asegurando que su nuevo “amigo especial” es un chico “excepcional, culto, inteligente, solidario y trabajador nato”.

El encargado de dar la noticia la pasada semana fue Kiko Matamoros en el plató de Viva la vida, donde la colaboradora no tuvo más remedio que admitir que se trataba de un nuevo chico que rozaba los treinta años y que le hacía muy feliz, aunque no pensaba aportar más detalles.

