Alcanzar un nombramiento docente

Por supuesto que estas realidades tienen un trasfondo que es necesario que analicemos; es común en nuestro país hablar de justicia para las profesiones, para las situaciones laborales, para cualquier circunstancia en el contexto social. Entonces, luego de una formación que va desde los tres hasta lo nueve años aproximadamente, ¿es justo que el docente se enfrente a una realidad donde la vacante laboral no está asegurada? ¿Debe aceptar una plaza en zonas apartadas que no aseguren su estabilidad? O, la más común, aceptar cualquier trabajo para subsistir y no sucumbir a la realidad económica, por destacar tres de muchas interrogantes.

You May Also Like