Alcaldía de Santiago y Udelas inauguran programa de atención médica especializada para niños

La Alcaldía de Santiago y la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) , Extensión Veraguas, inauguraron el Noble Programa de Atención Pediátrica (NOPRAP), que este sábado, arrancó con las primeras consultas médicas en las especialidades de cardiología y neurología para niños de diversos corregimientos del distrito cabecera de esta provincia. El proyecto que se presenta como alternativa a la alta demanda existente en servicios de salud especializados, tiene como objetivo la atención gratuita a pacientes menores de edad de escasos recursos económicos, de los 16 corregimientos del distrito de Santiago , que requieran atención pediátrica y que por la saturación del sistema público no son atendidos a tiempo. Durante la jornada de apertura del Programa NOPRAP se atendió a un primer grupo de 14 menores, de ellos, 9 niños y 5 niñas, provenientes de los corregimientos de La Colorada, Rodrigo Luque, Nuevo Santiago, Canto del Llano, San Martín de Porres y Santiago Cabecera. Los infantes beneficiados con el proyecto de atención médica , previamente se registraron en una base de datos creada por la Alcaldía de Santiago y luego fueron evaluados por un médico general para priorizar el orden en que serían atendidos por los especialistas. En el acto inaugural del Programa NOPRAP estuvieron presentes autoridades de la Universidad Udelas , el doctor y científico panameño Ibis Sánchez Serrano, coordinador del proyecto, quienes en compañía del alcalde Samid Sandoval y el cuerpo médico realizaron el corte de cinta en el consultorio donde se instalaron los equipos que fueron adquiridos con fondos municipales. Entre los galenos que fueron invitados a ser parte del inicio de este proyecto destacan los doctores Rosario Aguilar, especialista en Nefrología, Luis Morales, cardiólogo, Jorge Martínez, anestesiólogo, Laurente Bruggeman, neurocirujano, Lidieth Mejía Chang , pediatra y Sandy Camaño, médico general. Para Samid Sandoval , esta propuesta de atención pediátrica, tiene el noble propósito de beneficiar a la comunidad Santiagueña y otras comunidades aledañas que, por diversas dificultades económicas y sociales, no tienen la oportunidad de recibir una atención médica especializada como esta. “Como alcaldía, en conjunto con la Doctora Ingrid Cortés, Directora de Udelas-Veraguas , haremos todo el esfuerzo por garantizar la atención de los niños que lo requieran, con el debido seguimiento por parte de médicos especialistas que vendrán desde la ciudad capital”, señaló el alcalde Sandoval.

You May Also Like