Alcaldesa de San Juan cuestiona las medidas de flexibilización adoptadas para el toque de queda

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, cuestionó los datos y las justificaciones ofrecidas hoy, sábado, por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien anunció la extensión, aunque con mandatos más flexibles, del toque de queda por la pandemia de COVID-19 hasta el 3 de mayo.

La también precandidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) sostuvo, mediante comunicación escrita, que “con esta nueva Orden Ejecutiva la gobernadora demuestra que ni ella misma cree en sus datos”.

“En Puerto Rico sólo se han hecho 7,790 pruebas de una población que ronda entre 3 a 3.5 millones. Eso, si le damos credibilidad a los datos del gobierno. Y todos sabemos que no se puede dar credibilidad a esos datos. El gobierno ha admitido que no fue hasta esta semana que comenzaron el rastreo y seguimiento de los casos. Por lo cual, menos aún sabremos a cuántos los que están positivos han contagiado. Sin contar con que hay gente que son positivas y no tienen síntomas”, indicó Cruz Soto mediante una serie de cuatro puntos clave.

“Con esa pequeña muestra, el gobierno lleva diciéndonos que el pico de contagio será desde el 15 de abril hasta el 8 de mayo. De hecho, hoy lo dice otra vez el Secretario de Salud en la conferencia de prensa de la gobernadora. No sabemos cuántas pruebas tiene el gobierno, o cuántas pruebas rápidas tiene, ni a qué hospitales, Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDTs), laboratorios o municipios se les han repartido. No sabemos dónde están las 500 pruebas que se recibieron en Manejo de Emergencias que se daban por perdidas. Y el nuevo Secretario (de Salud) nos ha dicho que han sido repartidas pero no sabemos a dónde”, añadió la alcaldesa de San Juan.

“Entonces, ¿cómo es que van a relajar las medidas en las semanas donde va a aumentar el contagio? ¿O no tienen la información, o están mintiendo o la gobernadora está cediendo a presiones políticas porque no tiene el carácter para mantener su postura?”, enfatizó Cruz Soto.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Edgardo Román Espada, lamentó el que Vázquez Garced no invitó a expertos en protección de la población y recalcó que la nueva orden ejecutiva “requiere de enmiendas y aclaraciones indispensables”.

“Diversas organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, hemos solicitado la constitución de un Task Force social, que integre al diseño de la política pública de emergencia los asuntos que atañen a la protección de la población en situaciones de vulnerabilidad. Esta semana se produjo una reunión en la Fortaleza, a estos efectos. Sin embargo, durante su anuncio de esta tarde, la gobernadora Wanda Vázquez Garced no se expresó sobre el particular, ni estuvieron presentes representantes de este sector. La protección de las personas sin hogar, menores de edad, adultos mayores, personas privadas de su libertad, refugiados por los sismos, víctimas de violencia doméstica y pacientes de diversas condiciones crónicas debe ser objeto de ajustes necesarios al toque de queda”, subrayó Román Espada.

El letrado indicó que algunas de las medidas adoptadas por el Ejecutivo y ciertos municipios no responden a recomendaciones salubristas y que se tratan de un ejercicio de control o restricción de derechos, propios de una ley marcial.

“Son medidas contrarias a los derechos fundamentales del pueblo ante el poder político de las autoridades. Es un buen momento para establecer que los cierres de vías públicas, las intervenciones sin causa de la Policía o los controles a transeúntes no forman parte de ninguna recomendación salubrista ni se ha demostrado que contribuyen a reducir la propagación del virus COVID-19. Puerto Rico no es una monarquía y los municipios no son feudos medievales”, sostuvo Román Espada mediante comunicado.

“El fin legítimo del toque de queda debe ser la prevención del contagio, y no un pretexto para el control ciudadano e individual por parte del Estado. Recordemos que los derechos fundamentales no se renuncian ni pueden ser suprimidos por un toque de queda mediante una orden ejecutiva. Hacemos un llamado a la sensibilidad. Estaremos vigilantes a los excesos de poder”, enfatizó el líder del Colegio de Abogados y Abogadas.

“Por otro lado, el toque de queda debe incluir expresamente el derecho de la ciudadanía a presentar aquellos recursos judiciales de emergencia reconocidos como esenciales por la Rama Judicial. Ello implica la necesidad de representación legal. Lo solicitamos por carta a la gobernadora el pasado 17 de marzo, lo dialogamos con el secretario de Asuntos Públicos, y a esta fecha, no se ha atendido un asunto tan fundamental como el reconocer lo que la Rama Judicial ha identificado como procesosjudiciales disponibles durante la emergencia. Se trata de un asunto de acceso a la justicia que necesita estar incluido en la orden ejecutiva”, finiquitó Román Espada.