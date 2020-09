Alcaldesa de Penonomé niega acoso laboral en el municipio

“El estar atravesando por una pandemia mundial, no debe ser una patente de corso, para que funcionarios que no cumplan con sus funciones e irrespeten a sus superiores, continúen faltando a su obligación, en este caso el atender y resolver las solicitudes de los contribuyentes que con sus impuestos pagan los salarios de los trabajadores estatales”, puntualizó.

Se conoció que “la exfuncionaria, el pasado jueves 3 de septiembre, se negó a atender a dos contribuyentes, delante de la alcaldesa Paula González, quien se encontraba presente y quien además fue víctima de agresión verbal por parte de la exfuncionaria, expresándole que no era su jefa, por ende, no mandaba, y que el decreto alcaldicio se lo paseaba” , reveló el municipio de Penonomé en un comunicado.

You May Also Like