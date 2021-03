Alcaldesa de Bogotá pide disculpas por ‘estigmatizar’ a migrantes venezolanos

“A los migrantes venezolanos todo se les ofrece y a los colombianos ¿qué se les ofrece?, ¿qué garantías tenemos de que no haya una competencia desleal por sus empleos, especialmente para la gente humilde, de que no se aprovechen de la generosidad del gobierno de Colombia para agredir a ciudadanos colombianos?”, dijo entonces.

“Lo que queremos es explicar que estamos enfrentando un desafío, todos, no importa de dónde vengamos (…) pero reconocer las dificultades no es para generar discusiones, ni divisiones, ni estigmatizaciones”, añadió.

