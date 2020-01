Alcaldes piden atender de urgencia situación en los vertederos azuerences

Los alcaldes se reunieron en el distrito de Guararé, para analizar la situación que vivieron en las dos últimas semanas los municipios de Chitré y La Villa, pero de la cual no escapan otros vertederos cada año. Según los alcaldes, los municipios no cuentan con los fondos suficientes para hacer frente a la realidad de la disposición final de la basura , por lo que han decidido unificar medidas urgentes, con el fin de hacer frente a la crisis ambiental que se genera con cada incendio.

