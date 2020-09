Alcaldes insensatos y otros espantos

Para el recuerdo queda la iniciativa ciudadana de regar las plantas de Vía España durante el verano, ante la evidencia de que el Municipio de Panamá había desmantelado el sistema de mantenimiento de las áreas verdes de la ciudad, poniendo especialmente en peligro los árboles que empezaban a crecer en las zonas rehabilitadas por la anterior Administración. Y no hablemos de las podas de espanto realizadas por un personal que obviamente no ha sido entrenado para tales tareas.

Antes de que la realidad doblegara al señor alcalde, no hubo forma humana de hacerle entender que no puede hacer lo que le da la gana con los recursos destinados a obras públicas municipales; y que la participación ciudadana, como fórmula de fortalecimiento de la democracia establecida en Ley de Descentralización, no puede saltarse a la torera.

Me cuesta entender qué pasa por la cabeza del alcalde José Luis Fábrega. Y aunque su desdén por la institucionalidad, así como su tendencia al clientelismo es ampliamente conocida -desde los días que se paseaba como diputado de la República en un “guacho móvil” repartiendo comidas por las calles de su circuito-, no deja de sorprenderme por su falta de entendederas y sus acciones en perjuicio de esta ciudad que le ha tocado regentar.

