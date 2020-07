Alcaldes colonenses no bajan la guardia contra el COVID-19

Indicó que ellos quieren que regresen los cercos sanitarios con la Policía Nacional, para no permitír el ingreso de personas, que no tenían nada que hacer en estas poblaciones.

Eneida Mendoza, alcaldesa del distrito de Donoso, opina que deben regresar los controles, para minimizar el riesgo de que las personas, que no viven en el distrito no lo visiten.

You May Also Like