Alcalde Valdés Carrasquilla gestionará $1.5 millones del Impuesto de Bien Inmueble

Además ,la Ley 338 establece que los $110 mil que se le entregan a cada municipio y junta comunal mediante el Programa de Inversión de Obras Públicas y de Servicios Municipales, a través de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), “será revisado cada dos años y dicho valor podrá ser aumentado, más no disminuido del último valor establecido”.

La nueva ley, que fue aprobada por los diputados a petición de los gobiernos locales, dispone que los municipios podrán destinar el 40% del monto final que reciban en concepto de IBI, incluyendo todos los remanentes no comprometidos a la fecha, para gastos de funcionamiento administrativo y obras sociales. Los remanentes son fondos de obras que no se lograron concretar en los diferentes años de gestión.

Los fondos provienen de la transferencia del Impuesto de Bien Inmueble (IBI) que le aprobó el Consejo Municipal de San Miguelito, el 18 de noviembre pasado, mediante el Acuerdo No. 123 y que fue publicado en la Gaceta Oficial No. 29684, el viernes 16 de diciembre.

You May Also Like