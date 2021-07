Alcalde PNP dice “nunca” obligaría a alguien a vacunarse contra COVID

Pierluisi, hizo el anunció hoy sobre los empleados de la administración central, e indicó que solo se aceptarán personas no vacunadas por alguna condición médica o convicción religiosa, pero estos tendrán que realizarse pruebas del virus semanalmente y costeadas de su bolsillo. Aunque el primer ejecutivo no incluyó a la empresa privada, recomendó que hicieran lo mismo, e incluso, que exigieran pruebas de vacunación a personas que quieran consumir de los negocios.

“Creo en la libertad de cada ser humano a escoger, tenga condiciones médicas o no tenga condiciones médicas, tenga situaciones religiosas o no tenga situaciones”, expresó al mismo tiempo que agregó “y mucho menos con estos números que nosotros estamos teniendo en San Sebastián”.

Obligar a un ser humano a tomar una decisión que ese ser humano no quiere hacerla creo que es inapropiado, no es constitucional y atenta hasta con los derechos humanos”, comentó el ejecutivo municipal en el programa Jugando Pelota Dura.

Jiménez, quien pertenece al Partido Nuevo Progresista (PNP), como el Gobernador, catalogó como “impropio” que se obligue a un ser humano que no quiera vacunarse. “Yo coartar el derecho a un ser humano a vacunarse o no vacunarse, cada ser humano tiene la libertad de escoger si se vacuna o si no se vacuna

You May Also Like