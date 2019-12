Alcalde de Tierras Altas rompe el silencio tras la presunta agresión a policía

Agregó que es una persona que no ingiere bebidas alcohólicas, e incluso aseguró que jamás se ha tomado una cerveza, ya que no le gusta el licor.

La máxima autoridad del distrito de Tierras Altas dijo, que busca aclarar el incidente. “Me encontraba en medio del desfile al notar que existía un vacío entre los autos que participaban camino hacia atrás para saber porqué el retraso, es cuando el policía nos rocia gas pimienta, había niños, gastó la lata, no tuve que ver con el conflicto que se daba. El señor policía ataca a mi hermano con el gas pimienta, luego de eso me voy hacia una pluma de agua, que había a unos 15 metros aproximadamente, y el policía se acerca burlándose y con otra lata de gas pimienta nuevamente nos tira, en este caso la Policía Nacional debe ser más cuidadosa, pero si yo soy la autoridad máxima del distrito debe conocerlo y está claro que yo no golpeé a ningún policía”, expresó el alcalde.

