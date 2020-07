Alcalde de Santiago de Veraguas, Samid Sandoval, le gana la batalla a la COVID-19

CON FUERZAS RENOVADAS Y MÁS AMOR QUE NUNCA, REGRESAMOS… Muchísimas gracias a todos Ustedes por estar pendientes de la salud de los míos y de mi persona. DIOS ME LOS BENDIGA siempre. pic.twitter.com/Pwg5V0Gfqs — Samid Sandoval C. (@SamidSandoval) July 30, 2020

Durante esos días, indicó, “ estas cuatro paredes me hacen reflexionar y me motivan a luchar para seguir dando lo mejor de mí a familiares, amigos y demás personas a enfrentar a un enemigo invisible”.

