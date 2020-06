Alcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, da positivo a COVID-19

“Cumpliendo con la recomendaciones implementada por el Minsa me acogí a una cuarentena total y continuaré organizando y supervisando el trabajo de manera remota para atender las necesidades del distrito de San Miguelito. Pronto estaré de vuelta con ustedes. Dios me los bendiga, te quiero San Miguelito, eres mi vida y eres mi amor”, fueron las palabras del Alcalde.

