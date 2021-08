Alcalde de Colón solicita a la policía volver a los patrullajes domésticos

Panamá- Alex Lee , alcalde del distrito de Colón, recomendó a la Policía Nacional volver a los patrullajes domésticos en las calles de la ciudad y de la s comunidade s, como alternativ a para contrarrestar el pandillerismo y el sicariato que se vive en la región. De acuerdo con Lee, es cuestionable los conocidos retenes, que a su juicio no se tiene ningún beneficio. “ Allí no se coge nada , porque todo el mundo sabe que en tal parte hay un retén”, dijo el burgomaestre. Por lo que instó a que la policía vuelva a los patrullajes domésticos , como el caminar en las calles, en los callejones, en las veredas, las montañas, lo que considera da mejores resultados.

