Alcalde de Antón da positivo a la prueba de COVID-19

“En esta ocasión utilizamos este medio para comunicarles que he salido diagnosticado positivo en prueba de COVID-19, por lo que me debo someter a los protocolos de salubridad, incluyendo cuarentena, esperamos la comprensión de nuestra población y Dios primero retomaremos nuestro compromiso una vez superado este virus”, comentó este lunes el alcalde del distrito de Antón, provincia de Coclé.

