Alcalde de Aguadulce endurece medidas de ley seca y amenaza a infractores con trabajos en el relleno sanitario

Herrera destacó que “como autoridades del distrito no pueden darle la espalda a la que ocurre con el coronavirus, y por ello el nuevo decreto será muy amplio donde se deja establecido que las casas donde se venda licor de forma clandestina, se les duplicará la multa existente , porque este trabajo de sacrificar a los establecimientos comerciales y que otros ciudadanos se dediquen a vender clandestinamente no puede continuar”.

You May Also Like