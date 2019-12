Un álbum inédito de David Bowie, grabado cuando el genio británico de la música comenzaba a experimentar con el soul, será editado por primera vez íntegramente, anunció el sello Parlophone.

El artista inglés, conocido sobre todo por su pionero estilo rockero y glamoroso, trabajó en 1974 en el estudio de sonido Sigma en Filadelfia, por su apego a esa ciudad que tenía una fuerte vinculación con el soul. El resultado fue su clásico álbum “Young Americans”.

Pero también concibió uno de siete canciones cuyo nombre, “The Gouster”, hacía alusión a la moda del momento entre los jóvenes afroestadounidenses en Chicago. Este álbum inédito será includido en su totalidad en la selección “David Bowie – Who Can I Be Now? (1974-1976)”, que contará también con las ilustraciones originales, dijo el sello.

“David tuvo una obsesión con el soul al igual que yo. Eramos fanáticos de la serie de televisión ‘Soul Train'”, dijo el productor de toda la vida de Bowie, Tony Visconti, citado en la página oficial de David Bowie en Facebook.

Álbum inédito de David Bowie será editado completo próximamente (AFP/)

“No eramos ‘jóvenes, talentosos y negros'”, escribió refiriéndose a una famosa canción de Nina Simone, “pero queríamos hacer un álbum mortal de soul”.

“The Gouster” comienza con una versión extendida y más funk de la versión “John, I’m Only Dancing”, su solo de 1972 que fue considerado subido de tono por su tema homosexual.

El lanzamiento de “The Gouster” será de interés principalmente para los fanáticos más apasionados de David Bowie, ya que la mayoría de los temas surgieron en la última etapa de la creación de “Young Americans”.

Las tres canciones restantes fueron lanzadas en los años posteriores, incluyendo una reedición de “Young Americans” en 1991.

En 2009 aparecieron dos canciones inéditas: “I Am a Lazer” y “Shilling the Rubes”.

Un vendedor, que dijo que las cintas fueron encontradas en una venta callejera en Filadelfia, las ofrecía en internet a 15 mil dólares.

Los fanáticos de Bowie especulaban que el mismo rockero podría haberlas comprado para mantenerlas en privado. Esas canciones no se incluyeron en la nueva selección, cuya fecha de lanzamiento aún no fue anunciada.

El agente de Bowie dijo que los detalles del lanzamiento serán anunciados la próxima semana. Esta selección le sigue a la primera, “Five Years (1969-1973)”, que salió en septiembre en dos ediciones, una de 12 temas en CD y otra de 13, en LP.

Bowie murió tras luchar varios meses contra un cáncer que no era conocido públicamente, dos días después del lanzamiento de su último álbum, “Blackstar”, en su cumpleaños 69.





