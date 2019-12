Alberto Fernández y su plan para lidiar con la crisis en Argentina

Aunque Fernández vuelve a poner en práctica algunas de las técnicas usadas por su predecesora peronista, él señala que no repetirá sus excesos. “Este es el equipo económico de Alberto, y estará a cargo en este frente”, dice un asesor. Sin embargo, el nuevo presidente no ha sepultado los temores de que Fernández de Kirchner tendrá una influencia indebida. Guzmán obtuvo el Ministerio de Economía después de que ella evaluó a otros dos candidatos, dijo el asesor presidencial.

Es probable que la pieza central del programa económico sea una reestructuración de la deuda de 105.000 millones de dólares con tenedores de bonos extranjeros (que no incluye la deuda con el FMI). Esto será realizado por el nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán, un académico con poca experiencia política que se especializa en negociación de deuda. Ha propuesto que Argentina difiera el pago tanto de los intereses como de la deuda principal durante los próximos dos años. Los analistas asumen que terminará exigiendo mayores concesiones de parte de quienes otorgaron los créditos . Los precios de los bonos indican que los mercados esperan un recorte implícito —un descuento en el valor nominal de los bonos— de casi el 50 por ciento. “Cada dólar que no usemos para deuda irá para la recuperación en casa liderada por los consumidores”, ha dicho Guzmán a sus nuevos colegas.

La “catástrofe social” que Alberto promete terminar es real. Dos quintas partes de los ciudadanos argentinos no pueden costear la canasta básica. La tasa anual de inflación supera el 50 por ciento. El rescate financiero de Argentina por 57.000 millones de dólares de parte del Fondo Monetario Internacional, FMI, es el más grande en la historia de la institución. Alberto promete poner la economía “de pie”. Sin embargo, uno de sus asesores explica: “No hay preguntas fáciles sobre la economía, y no hay buenas opciones”.

En parte, la pregunta surgió por la presencia de Cristina Fernández de Kirchner , la nueva vicepresidenta, que precedió a Macri como presidenta. Fernández de Kirchner, una populista que gobernó de 2007 a 2015, creó el desastre económico que Macri debía mejorar pero no pudo. Ella ha sido acusada en nueve casos judiciales separados por actos de corrupción y otros delitos. En el nuevo gobierno, ya cuenta con una influencia sin precedentes para una vicepresidenta. El nuevo mandatario (no hay parentesco con Fernández de Kirchner) quiere complacer a las masas como ella lo hizo, al menos con los argentinos pobres, pero sin repetir sus errores. Eso será complicado.

