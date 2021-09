Alberto Baldonado debuta a lo grande

“Como la mayoría de los niños colonenses, yo me inclinaba más por el fútbol, pero a mi papá siempre le gustó el béisbol y aunque nunca pudo jugarlo, él decidió meterme en la Academia de Zapata”, recordó el jugador. “Allí, con los años, fue que me empezó a gustar más y me quedé”.

Baldonado confesó que la noche del martes no pudo pegar los ojos. La emoción y tantos recuerdos que venían a su cabeza no lo dejaban conciliar el sueño. Fue en el avión en el que viajó de Rochester a Washington en donde finalmente pudo dormir un poco.

