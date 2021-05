Oficial: Albert Pujols firma con los Dodgers

n”,”providerName”:”Twitter”,”providerUrl”:”https://twitter.com”,”type”:”rich”,”width”:550,”__typename”:”ExternalEmbedContent”},”$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({“locale”:”es-us”,”slug”:”oficial-albert-pujols-firma-con-los-dodgers”,”type”:”story”}).parts.2″:{“data”:{“type”:”id”,”generated”:true,”id”:”$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({“locale”:”es-us”,”slug”:”oficial-albert-pujols-firma-con-los-dodgers”,”type”:”story”}).parts.2.data”,”typename”:”ExternalEmbedContent”},”type”:”oembed”,”__typename”:”ExternalEmbed”},”$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({“locale”:”es-us”,”slug”:”oficial-albert-pujols-firma-con-los-dodgers”,”type”:”story”}).parts.3″:{“content”:” nnEl bateador más prolífico de su generación tenía un magro promedio de .198 con cinco jonrones y 12 remolcadas este años. Apenas participó en 24 de 29 juegos de los Angelinos, y estaba sumido en una mala racha de siete hits en 43 turnos desde el 20 de abril.nnEn cambio, los Dodgers son una maquinaria que amaneció el lunes con 13 jugadores en la lista de lesionados.nnAcaban de perder al torpedero Corey Seager, el Jugador Más Valioso de la última Serie Mundial, tras sufrir una fractura de la mano el fin de semana.nnSus últimas alineaciones han presentado más y más prospectos, así como jugadores de escaso renombre, en lugar de las estrellas que teóricamente deberían liderar a uno de los clubes más dominantes de las mayores.nnCody Bellinger, alguna vez galardonado como el Jugador Más Valioso del Viejo Circuito, ha estado fuera de acción por una fractura en el pie desde la primera serie de la temporada.nnCon Pujols disponible, el primera base Max Muncy podría pasar ocasionalmente a la antesala para darle días de descanso a Justin Turner. Muncy también puede defender en la intermedia, donde no habrá un titular fijo durante al menos cuatro semanas debido a que Gavin Lux pasará al campocorto mientras Seager se recupera.nnPujols apenas suma 41 apariciones al plato como emergente, pero los Dodgers confían que pueda revestir peligro en esas circunstancias. Como bateador derecho, el jugador más veterano también beneficiará al enfrentar a pitchers zurdos, aspecto en el que la alineación se encuentra por debajo del promedio en las mayores.nnLos Dodgers también han sacado buenos dividendos en campañas recientes con varios veteranos en el ocaso de sus carreras, como Chase Utley y David Freese. El liderazgo y ejemplo de Pujols fue elogiado por Mike Trout y otros jugadores clave de los Angelinos, pese al desplome de su producción ofensiva.nnPujols se convierte en el cuarto integrante del plantel de los Dodgers que tenga en su currículum un premio al MVP, uniéndose a Bellinger, Mookie Betts y Clayton Kerwhaw. El equipo cuenta además con tres pitchers que ganaron alguna vez el Cy Young: Kershaw, Trevor Bauer y David Price.”,”type”:”markdown”,”__typename”:”Markdown”},”$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({“locale”:”es-us”,”slug”:”oficial-albert-pujols-firma-con-los-dodgers”,”type”:”story”}).tags.0.data”:{“__typename”:”UnsupportedTagType”},”$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({“locale”:”es-us”,”slug”:”oficial-albert-pujols-firma-con-los-dodgers”,”type”:”story”}).tags.0″:{“data”:{“type”:”id”,”generated”:true,”id”:”$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({“locale”:”es-us”,”slug”:”oficial-albert-pujols-firma-con-los-dodgers”,”type”:”story”}).tags.0.data”,”typename”:”UnsupportedTagType”},”externalSourceName”:null,”slug”:”storytype-article”,”title”:”Article”,”type”:”article”,”__typename”:”Tag”},”Team:119″:{“id”:”119″,”__typename”:”Team”},”$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({“locale”:”es-us”,”slug”:”oficial-albert-pujols-firma-con-los-dodgers”,”type”:”story”}).tags.1″:{“data”:{“type”:”id”,”generated”:false,”id”:”Team:119″,”typename”:”Team”},”externalSourceName”:”team”,”slug”:”teamid-119″,”title”:”Los Angeles Dodgers”,”type”:”team”,”__typename”:”Tag”},”Player:405395″:{“id”:”405395″,”__typename”:”Player”},”$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({“locale”:”es-us”,”slug”:”oficial-albert-pujols-firma-con-los-dodgers”,”type”:”story”}).tags.2″:{“data”:{“type”:”id”,”generated”:false,”id”:”Player:405395″,”typename”:”Player”},”externalSourceName”:”player”,”slug”:”playerid-405395″,”title”:”Albert Pujols”,”type”:”player”,”__typename”:”Tag”}},”appConfig”:{“graphqlServiceUrl”:”https://content-service.mlb.com”},”appState”:{“adDomain”:”mlb.mlb”,”appId”:””,”basePath”:”news”,”club”:”mlb”,”contentfulProperties”:{“organismHeadlineFont”:null,”urlLogo”:null,”favicon”:null,”headerMastheadTagline”:null,”headerPrimaryLogo”:null,”headerMastheadTaglineContainerWidth”:”512px”,”headerMastheadTaglineContainerHeight”:”56px”,”organismLogoVersion”:”caplogo”,”organismLogoStyle”:”light”,”headerMastheadLogoVersion”:”cap”,”headerMastheadLogoStyle”:”dark”,”footerLogoVersion”:”primary”,”footerLogoStyle”:”dark”,”headlineTextTransform”:”none”,”headlineFontFamily”:null,”headlineFontFamilySizeMultiplier”:1,”articleVideoAutoPlay”:true,”articleVideoAutoPlaySound”:false,”__typename”:”CF_WebProperties”},”contentfulPalette”:{“headerNavigationBackgroundColor”:”#041E42″,”headerNavigationTextColor”:”#ffffff”,”headerNavigationTextColorHover”:”#ffffff”,”headerNavigationBorderColor”:”#057AFF”,”headerMastheadBackgroundColor”:”#002D72″,”buttonSpotlightBackgroundColor”:”#333333″,”buttonSpotlightBackgroundColorHover”:”lighten”,”buttonSpotlightTextColor”:”#ffffff”,”buttonSpotlightTextColorHover”:”#ffffff”,”footerBackgroundColor”:”#333″,”footerBorderColor”:”#f3f3f3″,”footerLinkColorActive”:”#fff”,”footerLinkColor”:”#ffffff”,”footerLinkColorHover”:”#147CD1″,”footerTextColor”:”#d2d2d2″,”__typename”:”CF_Palette”},”contextUrlPrefix”:”/es”,”env”:”production”,”footerState”:{“clubId”:”mlb”,”deviceProperties”:{},”footerData”:{“instanceId”:”1ba3b552-f9cc-4e4c-ad66-0e3857826be0″,”name”:”global-footer-es”,”variables”:[],”menuItems”:[{“itemId”:”aec375d3-3afa-4491-ab28-60b736f38982″,”text”:”Términos de Uso”,”properties”:{“link”:”/official-information/terms-of-use”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”debe8dbf-de27-4eae-b7ec-adae43fc4642″,”text”:”Política de Privacidad”,”properties”:{“link”:”/official-information/privacy-policy”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”345a1847-cac1-43a4-91bf-70c21ecee681″,”text”:”Avisos Legales”,”properties”:{“link”:”/official-information/legal-notices”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”34014aad-1069-4bba-b22e-4b287a4f7df1″,”text”:”Contáctanos”,”properties”:{“link”:”/official-information/contact”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”46d30fcb-6884-451f-a4a5-5fed761d26ea”,”text”:”No Vendas Mis Datos Personales”,”properties”:{“link”:”https://privacyportal.onetrust.com/webform/53a301ae-6882-46f9-af93-24f64f792aee/3251a424-8286-4725-9313-603f12c85a49″,”target”:”_blank”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”dd307e97-49c6-4f80-aff3-89a59696fb80″,”text”:”Información Oficial”,”properties”:{},”menuItems”:[{“itemId”:”bdf571d3-e8bb-403b-bb5f-7f28a7127c74″,”text”:”Información Oficial”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/official_info/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”ecfd4d42-aa8d-4872-80a5-869c6b493018″,”text”:”Sobre MLB”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/official_info/about_mlb/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”b94aa8f3-12dd-42ae-8cad-aebf36b8a784″,”text”:”Sobre MLB.com”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/official_info/about_mlb_com/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”bb62de22-5c84-4cab-b9fb-5429ea9d647c”,”text”:”Información de equipo”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/es/team/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”7cc37e2a-667c-4405-bd1f-87ad88bc4d9e”,”text”:”Reglas Oficiales”,”properties”:{“link”:”https://img.mlbstatic.com/mlb-images/image/upload/mlb/atcjzj9j7wrgvsm8wnjq.pdf”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e658056b-608b-4eee-a04a-43772f9e6bb4″,”text”:”Reglas de la revision del Replay”,”properties”:{“link”:”http://m.mlb.com/official_rules/replay_review”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”0b3fc77c-c7d1-4584-a184-90fd8c4959e9″,”text”:”Umpires”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/official_info/umpires/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”23dde9d7-6aba-4bec-a449-b1b4d5a5767c”,”text”:”Promocionar con nosotros”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/sponsorship/mediakit/contacts.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”ca43b715-5423-4314-ac5a-f9229bee6fb6″,”text”:”Comunicados de Prensa”,”properties”:{“link”:”/es/news/topic/mlb-press-releases”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”7a60a8fc-0c3c-4c87-b04b-2b57b6c9894c”,”text”:”Ayuda / Contáctenos”,”properties”:{},”menuItems”:[{“itemId”:”0e3932c9-beec-43f2-b712-66879a51ab63″,”text”:”Ayuda / Contáctenos”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”36f01834-7979-4a42-aa12-52439c2e320b”,”text”:”Ayuda de la tienda”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_shop.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”a9ab482b-8ee6-4165-965f-0f23b4b9b8fc”,”text”:”Contactar al servicio de atención de MLB”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/contact_us.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4d33a7c1-38d5-4b3b-a999-53377f55738d”,”text”:”Centro de Ayuda de MLB.TV”,”properties”:{“link”:”/live-stream-games/help-center/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”efb27376-accc-4ca4-9017-c3309ee122d3″,”text”:”Información de Accesibilidad”,”properties”:{“link”:”/official-information/accessibility”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”bb6e7a31-4b7d-4e49-8c2e-00dda9e237ab”,”text”:”Información de boletos”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_tickets.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4b3c6ee8-d4ae-4265-a7e7-7e5bea8cde28″,”text”:”Información de la cuenta de MLB.com”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_general_mlbcom.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”914f97a1-73b1-4d0d-a88f-58337c460fd5″,”text”:”Política MLB sobre Acoso”,”properties”:{“link”:”/es/official-information/harassment-policy”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”6d4ebef1-3168-4b79-a237-9f36931d3a2c”,”text”:”Preguntas frecuentes de AtBat”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_alerts.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”a32cccf1-26d8-4bfe-9ed5-db9dc34eb51f”,”text”:”Preguntas más frecuentes sobre MLB.com”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_dds.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”cf3490fc-f093-4457-99a7-d2bc3f4d4cef”,”text”:”Servicio al Cliente de Subastas”,”properties”:{“link”:”http://auctions.mlb.com/iSynApp/manageUserEmail!showEmailContactUsForm.action?sid=1101001″},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”6ca8b189-8c54-428f-9f79-3c357ef18469″,”text”:”Más sitios MLB y afiliados”,”properties”:{},”menuItems”:[{“itemId”:”becc9309-94fc-491b-ad15-45f7c17f85a9″,”text”:”MLB Players Alumni Association”,”properties”:{“link”:”http://mlbpaa.mlb.com/mlbpaa/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”9ff49c09-8a0d-41e6-b8b0-14f37f8e7f52″,”text”:”MLB Players Association”,”properties”:{“link”:”http://www.mlbplayers.com/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”022ec2ca-bb20-4543-9cdc-95ba3a4443ca”,”text”:”Liga Menores de Béisbol”,”properties”:{“link”:”https://www.milb.com/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”c6f9948e-3521-4788-83ed-b568f39e86aa”,”text”:”MLB Network”,”properties”:{“link”:”http://m.mlb.com/network”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”75f0b763-612d-4557-ae38-227fb5b3b7f1″,”text”:”Tickets.com”,”properties”:{“link”:”http://www.tickets.com/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”f8599d26-5069-4417-8c26-0965dd8d9435″,”text”:”YES Network”,”properties”:{“link”:”http://web.yesnetwork.com/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”94a0f581-2e11-4995-8ae4-780a2853eccd”,”text”:”Sportsnet New York”,”properties”:{“link”:”https://www.sny.tv/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”5c8f6196-a4d5-4ed5-b830-189580691d3e”,”text”:”Australian Baseball Classic”,”properties”:{“link”:”http://web.theabl.com.au/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”ab6fc805-0bb7-439b-8c3c-92c61b035387″,”text”:”World Baseball Classic”,”properties”:{“link”:”https://www.worldbaseballclassic.com/es/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”bc865511-771d-45e1-bdd8-7ea3c8e8c9a5″,”text”:”Youth Majors”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/youthmajors/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e218ed4d-89f9-4f7d-87e7-c05a3559cd74″,”text”:”sabr.org”,”properties”:{“link”:”http://sabr.org/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”158a95a6-bd4f-4654-b57f-465d3c356a55″,”text”:”College Baseball Hall of Fame”,”properties”:{“link”:”http://www.collegebaseballhall.org/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”5e602a1a-e518-455b-ac5f-5c0e80430e38″,”text”:”Golden Spikes Award”,”properties”:{“link”:”http://web.usabaseball.com/goldenspikes/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”ccd9020d-c619-45d2-bc1f-ef80ae2cd651″,”text”:”USA Baseball”,”properties”:{“link”:”http://web.usabaseball.com/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”75512a93-d52d-4d71-a6d3-70d6b44dfa0f”,”text”:”LasMayores.com”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”3b7bbad3-1ed5-468d-8703-205519315e04″,”text”:”MLBCommunity.org”,”properties”:{“link”:”/mlb-community”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”f8058121-3606-4ff2-be8a-d1a3d47642db”,”text”:”AllStarGame.com”,”properties”:{“link”:”https://news.google.com/es/all-star”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”96a37d57-daaf-4658-b5a0-7de034e7df22″,”text”:”mlb.com/RD”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/dr/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”a624b4e5-c8d8-44b9-9084-7522ed0cee59″,”text”:”MLB.com/Kids”,”properties”:{“link”:”/video/the-kid-chats-with-kids-c2523716683″},”menuItems”:[]},{“itemId”:”43c6bc47-f7d9-445a-85a1-10b3cdc02ee0″,”text”:”MLB Photostore”,”properties”:{“link”:”https://photostore.mlb.com/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”d9f4ea22-70a7-4085-a16e-83f70a5711b2″,”text”:”Ligas Invernales”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/events/winterleagues/league.jsp?league=esp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”c574a4a2-45ec-47fe-8ca3-b5b99d1cb443″,”text”:”PlayBall.org”,”properties”:{“link”:”https://www.playball.org/”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”e3a86593-6da0-4d00-a512-0b8c78c9b8a5″,”text”:”Empleo”,”properties”:{},”menuItems”:[{“itemId”:”2b3041d2-bbd1-4f4e-a774-5e54b721b0d9″,”text”:”Empleo con MLB.com”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/careers/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”dcc339cb-64a6-47de-9683-ff8a392facfd”,”text”:”Empleo con la Oficina del Comisionado”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/careers/boc/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”043850e7-9c7e-4346-ad0b-55af5adf3e0b”,”text”:”Empleo con MLB Network”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/careers/mlbn/”},”menuItems”:[]}]}]},”headerData”:{“instanceId”:”f62eac09-2dd8-48c2-a023-e8fe8e84aa7d”,”name”:”global-nav-es”,”variables”:[],”menuItems”:[{“itemId”:”95b8a31a-32cd-4b9d-87f2-d1edb11c07c7″,”text”:”Resultados”,”properties”:{“link”:”/scores”,”customProperties”:”amp:true;mobile:true;”,”icon”:”scores”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”5052bac6-3f1d-4847-8739-42021d7cfc2d”,”text”:”Noticias”,”properties”:{“link”:”/news”,”customProperties”:”amp:true;”,”icon”:”news”},”menuItems”:[{“itemId”:”7b725a20-961b-4511-bd88-20600551baf2″,”text”:”En Esta Sección”,”properties”:{},”menuItems”:[{“itemId”:”afa5a634-70d5-4410-9933-0560b4d230d6″,”text”:”Noticias Completas”,”properties”:{“link”:”/news”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4bfdb502-31e4-49dd-bae1-89a4772d0739″,”text”:”Mejores Prospectos 2021″,”properties”:{“link”:”/prospects”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”53776d17-03af-4b04-8840-45b6c624df6b”,”text”:”Salón de la Fama”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/news/topic/salon-de-la-fama-titulares”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”82d45c9a-d055-4ab4-b785-576d982a2077″,”text”:”Los Probables Lanzadores”,”properties”:{“link”:”/probable-pitchers”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”f499f46a-a51b-443e-82aa-3b6006f9b306″,”text”:”Alineaciones Titulares”,”properties”:{“link”:”/starting-lineups”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”02f947b5-cc72-40f9-9f37-a97b37dcaef3″,”text”:”Juego de Estrellas”,”properties”:{“link”:”/all-star”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”535bcf6f-af60-425f-80e5-ce7fd869f75d”,”text”:”Premio Roberto Clemente 2020″,”properties”:{“link”:”/mlb/community/roberto-clemente-award”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”844e328c-713f-46da-8183-965d19eb7dd8″,”text”:”Premios 2020″,”properties”:{“link”:”/awards/”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”dc121961-fe11-49ac-92b5-a8797acafa7c”,”text”:”Destacados”,”properties”:{},”menuItems”:[{“itemId”:”45cf1228-b6a6-4e46-8c02-3d5540725713″,”text”:”Serie Del Caribe 2021″,”properties”:{“customProperties”:””,”link”:”https://www.mlb.com/es/serie-del-caribe”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”216ae480-9b79-4faa-a748-98a8604e5cde”,”text”:”Ligas Invernales 2020″,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/ligas-invernales”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”f2ae923a-9361-4073-89bd-c6cb9706477e”,”text”:”Postemporada 2020″,”properties”:{“link”:”/postseason”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”b2cd2e55-b90e-4d4e-9451-67c58ac6de7f”,”text”:”Recuerdos: Héroes latinoamericanos”,”properties”:{“link”:”/news/topic/es-recuerdos-heroes-latinoamericanos”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”ea7fadfa-065f-4b19-bd80-b1bec81b9e12″,”text”:”Al Rojo Vivo”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/hot-stove”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”c2182d4d-c537-410e-a63d-267e593fbb74″,”text”:”Corte4″,”properties”:{“link”:”/cut4″},”menuItems”:[]},{“itemId”:”d7d653b8-5585-44b7-b94f-226b51681ed8″,”text”:”Fotos 2019″,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/team/photos”},”menuItems”:[]}]}]},{“itemId”:”86b4ade1-0488-40d3-8472-b1e323f23914″,”text”:”Video”,”properties”:{“link”:”/video”,”customProperties”:”amp:true;”},”menuItems”:[{“itemId”:”bbddb943-54df-4d88-a3ee-14265e727677″,”text”:”En Esta Sección”,”properties”:{},”menuItems”:[{“itemId”:”8ccd46d3-b5ed-49fa-9e1a-7357fe58fc86″,”text”:”Videos en Español”,”properties”:{“link”:”/video”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”d6f95b2e-b8ee-41f0-a313-e74537eff685″,”text”:”Ver MLB.TV”,”properties”:{“link”:”/live-stream-games?affiliateId=mlbMENU”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”129455f7-7e47-4e00-be6a-3afc6d7c2663″,”text”:”Mejor de Statcast”,”properties”:{“link”:”/video/topic/statcast”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”830b3ff1-c650-48a0-b8ee-6c910acc0204″,”text”:”Jugadas Revisadas”,”properties”:{“link”:”/video/topic/replay-review”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”d87342bf-bac9-4811-9863-4a5d7ddabe94″,”text”:”Más Popular”,”properties”:{“link”:”/video”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”25754b3b-4e53-4f39-b085-8e6eed764b52″,”text”:”MLB Network”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/network”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”9a8d769e-93a4-4015-89c2-120de9435734″,”text”:”Jugada Imperdible”,”properties”:{“link”:”/video/topic/curtain-calls”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”74f35bdb-7baf-4fa5-abb5-3c3613fa00fe”,”text”:”Destacados”,”properties”:{},”menuItems”:[{“itemId”:”4cdb4f64-f058-43e3-a0f3-a078c3701cc9″,”text”:”Jonrones”,”properties”:{“link”:”/video/topic/home-runs”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”b58bffd0-8cf7-4808-83c9-7a1e39426731″,”text”:”Grand Slams”,”properties”:{“link”:”/video/topic/grand-slams”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”3d4947a4-61d9-4ce6-9bec-5ef974a5aff1″,”text”:”Batazos de oro”,”properties”:{“link”:”/video/topic/walk-offs”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”550155b7-3825-4c73-bf84-0250dec41903″,”text”:”Mejores Jugadas Defensivas”,”properties”:{“link”:”/video/topic/top-defensive-plays”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e66292d3-a9f6-4c6c-b5b6-8327cd087da1″,”text”:”Daily Recaps”,”properties”:{“link”:”/video/topic/daily-recaps”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”74ae3c2d-1ce1-47b7-8180-513f22bfd4d7″,”text”:”Remontadas Ganadoras”,”properties”:{“link”:”/video/topic/es-dr-remontadas-betcris-videos”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”cca9ad6b-8a13-4a76-b5bb-981f9cb68323″,”text”:”Untouchable Pitches”,”properties”:{“link”:”/video/topic/untouchable-pitches-cristal-products”},”menuItems”:[]}]}]},{“itemId”:”6af88ec1-9bfe-4494-abc0-898dc919a081″,”text”:”Posiciones”,”properties”:{“link”:”/standings”,”customProperties”:”mobile:true;amp:true;”,”icon”:”standings”},”menuItems”:[{“itemId”:”0082a18a-dcf2-4dfd-99aa-4c7cfaee4d33″,”text”:”Posiciones 2021″,”properties”:{“link”:”/standings/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”acd9371f-6daa-4078-972e-063976292816″,”text”:”Posiciones de la Primavera 2021″,”properties”:{“link”:”/standings/spring-training”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”2660f53a-2cdd-49ca-bc98-301521b03861″,”text”:”Posiciones de la Postemporada 2020″,”properties”:{“link”:”/standings/postseason”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”6d775d6f-004b-4e62-abf8-e4d6f3de750e”,”text”:”Posiciones del 2020″,”properties”:{“link”:”/standings/2020″},”menuItems”:[]},{“itemId”:”1b5c01cf-278d-4c8d-a8f5-289e043bdccd”,”text”:”Posiciones del 2019″,”properties”:{“link”:”/standings/2019″},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”9efaf5e3-6a93-4e4f-b8af-1219110ecb30″,”text”:”Stats”,”properties”:{“link”:”/stats/”,”customProperties”:”mobile:true;amp:true;”,”icon”:”stats”},”menuItems”:[{“itemId”:”c26bdb6a-e2f7-48dc-bd44-39e522f7b5ca”,”text”:”Estadísticas de la Temporada 2021″,”properties”:{“link”:”/stats/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”cdc7cc5e-ea01-4dfd-8a32-26ab78014820″,”text”:”Estadísticas de la Primavera 2021″,”properties”:{“link”:”/stats/spring-training”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”b270d5e1-dfd9-4d84-8215-f10a2c66f036″,”text”:”Líderes de la liga 2020″,”properties”:{“link”:”/stats/batting-average/2020″},”menuItems”:[]},{“itemId”:”62c5195b-2630-4d9e-9896-6aee0709aeee”,”text”:”Estadísticas Clasificadas de Equipo”,”properties”:{“link”:”/stats/team/2020″},”menuItems”:[]},{“itemId”:”41566816-1cb8-421f-9a4a-9ccdefa7ed69″,”text”:”Lista de líderes de Statcast”,”properties”:{“link”:”https://baseballsavant.mlb.com/statcast_leaderboard”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”248fea7e-1d19-452a-bb5c-999e1a09b7cd”,”text”:”Calendario”,”properties”:{“link”:”/schedule”,”customProperties”:”mobile:true;amp:true;”,”icon”:”schedule”},”menuItems”:[{“itemId”:”32b5d2ea-3694-40ed-abb0-5586e0317bc1″,”text”:”Temporada Regular 2021″,”properties”:{“link”:”/schedule/2021-04-01″},”menuItems”:[]},{“itemId”:”18d72bcf-779d-48ef-b04f-5f12f1c2bd63″,”text”:”Entrenamiento Primaveral 2021″,”properties”:{“link”:”/schedule/2021-02-26″,”visible”:”false”,”enabled”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”434c9875-e59b-4384-916e-617656a041b5″,”text”:”Fechas Importantes”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/schedule/events”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”6d412ee0-9a5e-4fea-bfca-2d0677207dc0″,”text”:”Postemporada 2020″,”properties”:{“link”:”/postseason”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”7b24aad4-85fb-4206-b915-85dc84bf8046″,”text”:”MLB.TV”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/live-stream-games/subscribe?affiliateId=mlbMENU”,”customProperties”:””,”icon”:”watch”,”data”:”MLB.TV”},”menuItems”:[{“itemId”:”0fc7213f-eebd-4a38-ad24-f31a8667251a”,”text”:”Compra MLB.TV”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/live-stream-games/subscribe?affiliateId=mlbMENU”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e1cd21a6-1f32-4111-a6d5-5dff3711cff2″,”text”:”Ver MLB.TV”,”properties”:{“link”:”/live-stream-games?affiliateId=mlbMENU”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”c9c5b1d6-02c7-4e18-a7de-cbf4e5da19c5″,”text”:”Jugadores”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/players”,”icon”:”group”},”menuItems”:[{“itemId”:”db9c09b8-c016-4c30-b5be-2745df1b6b17″,”text”:”Mejores Prospectos 2021″,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/prospects/2021″},”menuItems”:[]},{“itemId”:”1dbc99ae-6f5c-4aaf-9644-8a25f5f82eb4″,”text”:”Agente Libres 2021″,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/hot-stove”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”7b88dc4b-f66e-4eb7-906e-c9f83d37cc32″,”text”:”Búsqueda de Jugadores”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/players”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”1d87d7ef-a33e-45c0-a4e6-64426d1e9221″,”text”:”Alineaciones Titulares”,”properties”:{“link”:”/starting-lineups”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”f857d698-35a3-4b1b-8e88-d92056ca5507″,”text”:”Apps”,”properties”:{“link”:”/apps”,”customProperties”:””,”data”:”Apps”},”menuItems”:[{“itemId”:”7ac1ff4a-2630-478b-b41f-fd19e0b40bd8″,”text”:”MLB”,”properties”:{“link”:”/apps/mlb-app”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”21900475-abf0-4913-a23a-6a726ed087d4″,”text”:”MLB Ballpark”,”properties”:{“link”:”/apps/ballpark”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”599917aa-8b9a-4e84-aa5d-039b0681d86d”,”text”:”MiLB First Pitch (EN)”,”properties”:{“link”:”https://www.milb.com/about/first-pitch”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e90d28dc-c959-4e5d-ae1c-3a858a1401a7″,”text”:”R.B.I. Baseball 20 (EN)”,”properties”:{“link”:”https://www.rbigame.com”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e5b940ae-608b-4eba-8069-4d66da241c9e”,”text”:”MLB Home Run Derby (EN)”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/fantasy/home-run-derby”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”302d928e-f80d-4528-b42c-f79e0df3469d”,”text”:”MLB Beat the Streak (EN)”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/beat-the-streak”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”0002703c-004b-4066-8177-0d65515f7706″,”text”:”Preguntas Frecuentes de MLB”,”properties”:{“link”:”/apps/mlb-app/faq-apple”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”5115053c-4d07-4f74-9748-489c239dc798″,”text”:”Preguntas Frecuentes de MLB Ballpark (EN)”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/ballpark/faq-apple”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”28b50d0b-38e6-43fe-a6a7-32b4bedf0774″,”text”:”Boletos”,”properties”:{“link”:”/tickets”,”customProperties”:”align:right;”,”icon”:”tickets”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”444ff90e-b9cd-4bef-b2e6-1c6e07074e9c”,”text”:”Tienda”,”properties”:{“link”:”https://www.mlbshop.com/?_s=bm-mlb.com-Banner-3122019-LOSMAYORES_TRAY-Editorial-GEN”,”customProperties”:”align:right;”,”icon”:”shop”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”98430c25-7924-4112-a70f-0b32fd31594f”,”text”:”Equipos”,”properties”:{“link”:”/team”,”customProperties”:”amp:true;module:teammodule;align:right;”,”tag”:”language:es;”,”icon”:”teams”},”menuItems”:[{“itemId”:”ad45e5bb-1db5-4378-9bb8-b93df4253558″,”text”:”Team Module”,”properties”:{“customProperties”:”module:teammodule;”,”tag”:”language:es;”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”97ba39f2-79b1-4c3d-bd57-fa42814248da”,”text”:”EN”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com”,”customProperties”:”align:right;”,”icon”:”EN”,”toolTip”:”English”},”menuItems”:[{“itemId”:”640c3c92-b368-4b85-8076-d7303e8810fc”,”text”:”日本語”,”properties”:{“link”:”http://www.mlb.jp/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”a92d7c23-6849-49f8-b430-045ad6cd15ac”,”text”:”한국어”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mbcsportsplus.com/”},”menuItems”:[]}]}]},”locale”:”es”,”reqPath”:”/es/news/oficial-albert-pujols-firma-con-los-dodgers”,”sharedNav”:{“instanceId”:”6c265854-d856-4f92-aea1-07dfe5cda020″,”name”:”shared-nav”,”variables”:[],”menuItems”:[{“itemId”:”93b3e9b2-65a9-4585-9185-03e255cb523c”,”text”:”MLB.TV”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/tv?&affiliateId=clubMENU”,”icon”:”watch”,”customProperties”:”align:right;”},”menuItems”:[{“itemId”:”162f5687-7f5b-4422-a782-133dc3db8aa0″,”text”:”Buy MLB.TV”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/live-stream-games/subscribe?&affiliateId=clubMENU”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”f75d3e53-5cc5-4eb5-b64d-7e72c3f601b9″,”text”:”Buy MLB Audio”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/live-stream-games/subscribe/mlb-audio?&affiliateId=clubMENU”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”d54a2b21-9db9-4252-9ebe-e3a4b2a3cf83″,”text”:”Watch MLB.TV”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/live-stream-games?&affiliateId=clubMENU”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”28f71773-a34e-46c5-bdbc-ac6476c5fc7a”,”text”:”MLB Big Inning”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/live-stream-games/big-inning”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”3d0c17bc-b611-42aa-a6ce-d2a4d6d38f96″,”text”:”MLB.TV Student Discounts”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/live-stream-games/subscribe/student-discount?&affiliateId=clubMENU”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”2d8d6ad8-dc2a-4971-9b12-f1853530c5d3″,”text”:”Watch MLB.TV Docs & Features”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/tv/featured?&affiliateId=clubMENU”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”6254640c-2069-4447-822f-084d0a38f161″,”text”:”MLB.TV Help Center”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/live-stream-games/help-center?&affiliateId=clubMENU”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”6d167d3d-4063-43ae-b13c-283e83c0e91c”,”text”:”MLB.TV with Extra Innings”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/live-stream-games/third-party?&affiliateId=clubMENU”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”d54d0be0-f610-4f8b-90ac-c246c361e2e2″,”text”:”Fantasy”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/fantasy”},”menuItems”:[{“itemId”:”5ec4bde4-6bc1-412b-a92b-6b7cb3b2f07c”,”text”:”Yahoo Fantasy Baseball”,”properties”:{“link”:”http://yhoo.it/3aK5QQw”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”b2a63b51-03fc-423d-971e-1e566f6008f4″,”text”:”MLB Rally”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/rally”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”f6929b88-632d-4a6f-ba73-8a64fccba1b0″,”text”:”MLB Quick Pick”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/rally/quickpick”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”0ebe9e5d-3fc7-48d2-acb1-c33eb931b911″,”text”:”MLB Beat the Streak”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/beat-the-streak”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”14aa1d4b-0193-4670-a1fc-b4386d4977e8″,”text”:”The Vault”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/the-vault”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”1543c12c-66d1-4033-9e05-c025fcb71a6a”,”text”:”R.B.I. Baseball 21″,”properties”:{“link”:”https://www.rbigame.com”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4e0abdd4-8a0f-4bc5-838f-91dd2796041e”,”text”:”MLB Home Run Derby”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/fantasy/home-run-derby”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”7d8dfda7-345a-46fa-82dc-105068ba223e”,”text”:”Season Pick ‘Em”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/season-pick-em?affiliateId=spe-fantasynav-club-2021″,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”6eda396d-199b-4772-b3c9-c0b032513b6c”,”text”:”MLB Pre-Pick (AUS)”,”properties”:{“customProperties”:””,”link”:”https://www.mlb.com/pre-pick/tab”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”9f1ff266-0ed8-4adb-ba77-428d1871b237″,”text”:”Closer Report”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/closer-report”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4c4f57bd-e31a-46c9-8f73-0fa2227451d3″,”text”:”Prospect Rankings”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/prospects”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”1ebe4dc3-2c6a-469f-be59-474fe14dbbd7″,”text”:”MLB Champions”,”properties”:{“link”:”https://www.mlbc-app.com/?ref=mlbcom”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”d1f61f89-9fd0-4f03-be17-2c5e128711a4″,”text”:”Apps”,”properties”:{“link”:”/apps”},”menuItems”:[{“itemId”:”83ac2ddf-414b-47d1-afec-ffacd068ab57″,”text”:”MLB”,”properties”:{“link”:”/apps/mlb-app”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”83dbba73-02ac-4ba0-bebf-2c62ef04c19e”,”text”:”MLB Rally”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/rally”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”26fda476-348c-4f42-aa7c-92d1f9b1bf5c”,”text”:”MLB Beat the Streak”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/beat-the-streak”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e09e6978-fcf7-4c2f-8387-59d83b7be38e”,”text”:”MLB Ballpark”,”properties”:{“link”:”/apps/ballpark”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”5e7b8019-9484-4872-abd7-8b963cd5969e”,”text”:”MiLB First Pitch”,”properties”:{“link”:”https://www.milb.com/about/first-pitch”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e3a0183d-1b5f-4e56-9b81-02632ba4ec60″,”text”:”R.B.I. Baseball 21″,”properties”:{“link”:”https://www.rbigame.com”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4fd8c1f8-a753-4501-916c-663390f1a566″,”text”:”MLB Home Run Derby”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/fantasy/home-run-derby”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”9d8dfe8b-be1a-4ebf-9509-6bd0165a868e”,”text”:”MLB FAQs”,”properties”:{“link”:”/apps/mlb-app/faq-apple”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”df4e8527-e357-4272-bcf7-61876ed9455d”,”text”:”MLB Ballpark FAQs”,”properties”:{“link”:”/apps/ballpark/faq-apple”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”c2943c65-a843-437a-9ef4-4ccfe5be088f”,”text”:”MLB Rally FAQs”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/rally/faq-apple”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]}]}]},”styleProps”:{},”teamNameSlug”:””,”teamsData”:[{“id”:133,”name”:”Oakland Athletics”,”link”:”/api/v1/teams/133″,”season”:2021,”venue”:{“id”:10,”name”:”Oakland Coliseum”,”link”:”/api/v1/venues/10″,”timeZone”:{“id”:”America/Los_Angeles”,”offset”:-7,”tz”:”PDT”}},”springVenue”:{“id”:2507,”link”:”/api/v1/venues/2507″},”teamCode”:”oak”,”fileCode”:”oak”,”abbreviation”:”OAK”,”teamName”:”Athletics”,”locationName”:”Oakland”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:200,”name”:”American League West”,”link”:”/api/v1/divisions/200″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Oakland”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:134,”name”:”Pittsburgh Pirates”,”link”:”/api/v1/teams/134″,”season”:2021,”venue”:{“id”:31,”name”:”PNC Park”,”link”:”/api/v1/venues/31″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:2526,”link”:”/api/v1/venues/2526″},”teamCode”:”pit”,”fileCode”:”pit”,”abbreviation”:”PIT”,”teamName”:”Pirates”,”locationName”:”Pittsburgh”,”firstYearOfPlay”:”1882″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:205,”name”:”National League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/205″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Pittsburgh”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:135,”name”:”San Diego Padres”,”link”:”/api/v1/teams/135″,”season”:2021,”venue”:{“id”:2680,”name”:”Petco Park”,”link”:”/api/v1/venues/2680″,”timeZone”:{“id”:”America/Los_Angeles”,”offset”:-7,”tz”:”PDT”}},”springVenue”:{“id”:2530,”link”:”/api/v1/venues/2530″},”teamCode”:”sdn”,”fileCode”:”sd”,”abbreviation”:”SD”,”teamName”:”Padres”,”locationName”:”San Diego”,”firstYearOfPlay”:”1968″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:203,”name”:”National League West”,”link”:”/api/v1/divisions/203″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”San Diego”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:136,”name”:”Seattle Mariners”,”link”:”/api/v1/teams/136″,”season”:2021,”venue”:{“id”:680,”name”:”T-Mobile Park”,”link”:”/api/v1/venues/680″,”timeZone”:{“id”:”America/Los_Angeles”,”offset”:-7,”tz”:”PDT”}},”springVenue”:{“id”:2530,”link”:”/api/v1/venues/2530″},”teamCode”:”sea”,”fileCode”:”sea”,”abbreviation”:”SEA”,”teamName”:”Mariners”,”locationName”:”Seattle”,”firstYearOfPlay”:”1977″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:200,”name”:”American League West”,”link”:”/api/v1/divisions/200″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Seattle”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:137,”name”:”San Francisco Giants”,”link”:”/api/v1/teams/137″,”season”:2021,”venue”:{“id”:2395,”name”:”Oracle Park”,”link”:”/api/v1/venues/2395″,”timeZone”:{“id”:”America/Los_Angeles”,”offset”:-7,”tz”:”PDT”}},”springVenue”:{“id”:2532,”link”:”/api/v1/venues/2532″},”teamCode”:”sfn”,”fileCode”:”sf”,”abbreviation”:”SF”,”teamName”:”Giants”,”locationName”:”San Francisco”,”firstYearOfPlay”:”1883″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:203,”name”:”National League West”,”link”:”/api/v1/divisions/203″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”San Francisco”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:138,”name”:”St. Louis Cardinals”,”link”:”/api/v1/teams/138″,”season”:2021,”venue”:{“id”:2889,”name”:”Busch Stadium”,”link”:”/api/v1/venues/2889″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”}},”springVenue”:{“id”:2520,”link”:”/api/v1/venues/2520″},”teamCode”:”sln”,”fileCode”:”stl”,”abbreviation”:”STL”,”teamName”:”Cardinals”,”locationName”:”St. Louis”,”firstYearOfPlay”:”1892″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:205,”name”:”National League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/205″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”St. Louis”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:139,”name”:”Tampa Bay Rays”,”link”:”/api/v1/teams/139″,”season”:2021,”venue”:{“id”:12,”name”:”Tropicana Field”,”link”:”/api/v1/venues/12″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:2534,”link”:”/api/v1/venues/2534″},”teamCode”:”tba”,”fileCode”:”tb”,”abbreviation”:”TB”,”teamName”:”Rays”,”locationName”:”St. Petersburg”,”firstYearOfPlay”:”1996″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:201,”name”:”American League East”,”link”:”/api/v1/divisions/201″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Tampa Bay”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:140,”name”:”Texas Rangers”,”link”:”/api/v1/teams/140″,”season”:2021,”venue”:{“id”:5325,”name”:”Globe Life Field”,”link”:”/api/v1/venues/5325″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”}},”springVenue”:{“id”:2603,”link”:”/api/v1/venues/2603″},”teamCode”:”tex”,”fileCode”:”tex”,”abbreviation”:”TEX”,”teamName”:”Rangers”,”locationName”:”Arlington”,”firstYearOfPlay”:”1961″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:200,”name”:”American League West”,”link”:”/api/v1/divisions/200″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Texas”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:141,”name”:”Toronto Blue Jays”,”link”:”/api/v1/teams/141″,”season”:2021,”venue”:{“id”:14,”name”:”Rogers Centre”,”link”:”/api/v1/venues/14″,”timeZone”:{“id”:”America/Toronto”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:2536,”link”:”/api/v1/venues/2536″},”teamCode”:”tor”,”fileCode”:”tor”,”abbreviation”:”TOR”,”teamName”:”Blue Jays”,”locationName”:”Toronto”,”firstYearOfPlay”:”1977″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:201,”name”:”American League East”,”link”:”/api/v1/divisions/201″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Toronto”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:142,”name”:”Minnesota Twins”,”link”:”/api/v1/teams/142″,”season”:2021,”venue”:{“id”:3312,”name”:”Target Field”,”link”:”/api/v1/venues/3312″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”}},”springVenue”:{“id”:2862,”link”:”/api/v1/venues/2862″},”teamCode”:”min”,”fileCode”:”min”,”abbreviation”:”MIN”,”teamName”:”Twins”,”locationName”:”Minneapolis”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:202,”name”:”American League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/202″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Minnesota”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:143,”name”:”Philadelphia Phillies”,”link”:”/api/v1/teams/143″,”season”:2021,”venue”:{“id”:2681,”name”:”Citizens Bank Park”,”link”:”/api/v1/venues/2681″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:2700,”link”:”/api/v1/venues/2700″},”teamCode”:”phi”,”fileCode”:”phi”,”abbreviation”:”PHI”,”teamName”:”Phillies”,”locationName”:”Philadelphia”,”firstYearOfPlay”:”1883″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:204,”name”:”National League East”,”link”:”/api/v1/divisions/204″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Philadelphia”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:144,”name”:”Atlanta Braves”,”link”:”/api/v1/teams/144″,”season”:2021,”venue”:{“id”:4705,”name”:”Truist Park”,”link”:”/api/v1/venues/4705″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:5380,”link”:”/api/v1/venues/5380″},”teamCode”:”atl”,”fileCode”:”atl”,”abbreviation”:”ATL”,”teamName”:”Braves”,”locationName”:”Atlanta”,”firstYearOfPlay”:”1871″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:204,”name”:”National League East”,”link”:”/api/v1/divisions/204″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Atlanta”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:145,”name”:”Chicago White Sox”,”link”:”/api/v1/teams/145″,”season”:2021,”venue”:{“id”:4,”name”:”Guaranteed Rate Field”,”link”:”/api/v1/venues/4″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”}},”springVenue”:{“id”:3809,”link”:”/api/v1/venues/3809″},”teamCode”:”cha”,”fileCode”:”cws”,”abbreviation”:”CWS”,”teamName”:”White Sox”,”locationName”:”Chicago”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:202,”name”:”American League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/202″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Chi White Sox”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:146,”name”:”Miami Marlins”,”link”:”/api/v1/teams/146″,”season”:2021,”venue”:{“id”:4169,”name”:”loanDepot park”,”link”:”/api/v1/venues/4169″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:2520,”link”:”/api/v1/venues/2520″},”teamCode”:”mia”,”fileCode”:”mia”,”abbreviation”:”MIA”,”teamName”:”Marlins”,”locationName”:”Miami”,”firstYearOfPlay”:”1991″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:204,”name”:”National League East”,”link”:”/api/v1/divisions/204″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Miami”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:147,”name”:”New York Yankees”,”link”:”/api/v1/teams/147″,”season”:2021,”venue”:{“id”:3313,”name”:”Yankee Stadium”,”link”:”/api/v1/venues/3313″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:2523,”link”:”/api/v1/venues/2523″},”teamCode”:”nya”,”fileCode”:”nyy”,”abbreviation”:”NYY”,”teamName”:”Yankees”,”locationName”:”Bronx”,”firstYearOfPlay”:”1903″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:201,”name”:”American League East”,”link”:”/api/v1/divisions/201″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”NY Yankees”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:158,”name”:”Milwaukee Brewers”,”link”:”/api/v1/teams/158″,”season”:2021,”venue”:{“id”:32,”name”:”American Family Field”,”link”:”/api/v1/venues/32″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”}},”springVenue”:{“id”:2518,”link”:”/api/v1/venues/2518″},”teamCode”:”mil”,”fileCode”:”mil”,”abbreviation”:”MIL”,”teamName”:”Brewers”,”locationName”:”Milwaukee”,”firstYearOfPlay”:”1968″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:205,”name”:”National League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/205″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Milwaukee”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:108,”name”:”Los Angeles Angels”,”link”:”/api/v1/teams/108″,”season”:2021,”venue”:{“id”:1,”name”:”Angel Stadium”,”link”:”/api/v1/venues/1″,”timeZone”:{“id”:”America/Los_Angeles”,”offset”:-7,”tz”:”PDT”}},”springVenue”:{“id”:2500,”link”:”/api/v1/venues/2500″},”teamCode”:”ana”,”fileCode”:”ana”,”abbreviation”:”LAA”,”teamName”:”Angels”,”locationName”:”Anaheim”,”firstYearOfPlay”:”1961″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:200,”name”:”American League West”,”link”:”/api/v1/divisions/200″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”LA Angels”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:109,”name”:”Arizona Diamondbacks”,”link”:”/api/v1/teams/109″,”season”:2021,”venue”:{“id”:15,”name”:”Chase Field”,”link”:”/api/v1/venues/15″,”timeZone”:{“id”:”America/Phoenix”,”offset”:-7,”tz”:”MST”}},”springVenue”:{“id”:4249,”link”:”/api/v1/venues/4249″},”teamCode”:”ari”,”fileCode”:”ari”,”abbreviation”:”ARI”,”teamName”:”D-backs”,”locationName”:”Phoenix”,”firstYearOfPlay”:”1996″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:203,”name”:”National League West”,”link”:”/api/v1/divisions/203″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Arizona”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:110,”name”:”Baltimore Orioles”,”link”:”/api/v1/teams/110″,”season”:2021,”venue”:{“id”:2,”name”:”Oriole Park at Camden Yards”,”link”:”/api/v1/venues/2″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:2508,”link”:”/api/v1/venues/2508″},”teamCode”:”bal”,”fileCode”:”bal”,”abbreviation”:”BAL”,”teamName”:”Orioles”,”locationName”:”Baltimore”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:201,”name”:”American League East”,”link”:”/api/v1/divisions/201″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Baltimore”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:111,”name”:”Boston Red Sox”,”link”:”/api/v1/teams/111″,”season”:2021,”venue”:{“id”:3,”name”:”Fenway Park”,”link”:”/api/v1/venues/3″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:4309,”link”:”/api/v1/venues/4309″},”teamCode”:”bos”,”fileCode”:”bos”,”abbreviation”:”BOS”,”teamName”:”Red Sox”,”locationName”:”Boston”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:201,”name”:”American League East”,”link”:”/api/v1/divisions/201″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Boston”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:112,”name”:”Chicago Cubs”,”link”:”/api/v1/teams/112″,”season”:2021,”venue”:{“id”:17,”name”:”Wrigley Field”,”link”:”/api/v1/venues/17″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”}},”springVenue”:{“id”:4629,”link”:”/api/v1/venues/4629″},”teamCode”:”chn”,”fileCode”:”chc”,”abbreviation”:”CHC”,”teamName”:”Cubs”,”locationName”:”Chicago”,”firstYearOfPlay”:”1874″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:205,”name”:”National League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/205″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Chi Cubs”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:113,”name”:”Cincinnati Reds”,”link”:”/api/v1/teams/113″,”season”:2021,”venue”:{“id”:2602,”name”:”Great American Ball Park”,”link”:”/api/v1/venues/2602″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:3834,”link”:”/api/v1/venues/3834″},”teamCode”:”cin”,”fileCode”:”cin”,”abbreviation”:”CIN”,”teamName”:”Reds”,”locationName”:”Cincinnati”,”firstYearOfPlay”:”1882″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:205,”name”:”National League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/205″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Cincinnati”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:114,”name”:”Cleveland Indians”,”link”:”/api/v1/teams/114″,”season”:2021,”venue”:{“id”:5,”name”:”Progressive Field”,”link”:”/api/v1/venues/5″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:3834,”link”:”/api/v1/venues/3834″},”teamCode”:”cle”,”fileCode”:”cle”,”abbreviation”:”CLE”,”teamName”:”Indians”,”locationName”:”Cleveland”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:202,”name”:”American League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/202″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Cleveland”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:115,”name”:”Colorado Rockies”,”link”:”/api/v1/teams/115″,”season”:2021,”venue”:{“id”:19,”name”:”Coors Field”,”link”:”/api/v1/venues/19″,”timeZone”:{“id”:”America/Denver”,”offset”:-6,”tz”:”MDT”}},”springVenue”:{“id”:4249,”link”:”/api/v1/venues/4249″},”teamCode”:”col”,”fileCode”:”col”,”abbreviation”:”COL”,”teamName”:”Rockies”,”locationName”:”Denver”,”firstYearOfPlay”:”1992″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:203,”name”:”National League West”,”link”:”/api/v1/divisions/203″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Colorado”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:116,”name”:”Detroit Tigers”,”link”:”/api/v1/teams/116″,”season”:2021,”venue”:{“id”:2394,”name”:”Comerica Park”,”link”:”/api/v1/venues/2394″,”timeZone”:{“id”:”America/Detroit”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:2511,”link”:”/api/v1/venues/2511″},”teamCode”:”det”,”fileCode”:”det”,”abbreviation”:”DET”,”teamName”:”Tigers”,”locationName”:”Detroit”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:202,”name”:”American League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/202″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Detroit”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:117,”name”:”Houston Astros”,”link”:”/api/v1/teams/117″,”season”:2021,”venue”:{“id”:2392,”name”:”Minute Maid Park”,”link”:”/api/v1/venues/2392″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”}},”springVenue”:{“id”:5000,”link”:”/api/v1/venues/5000″},”teamCode”:”hou”,”fileCode”:”hou”,”abbreviation”:”HOU”,”teamName”:”Astros”,”locationName”:”Houston”,”firstYearOfPlay”:”1962″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:200,”name”:”American League West”,”link”:”/api/v1/divisions/200″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Houston”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:118,”name”:”Kansas City Royals”,”link”:”/api/v1/teams/118″,”season”:2021,”venue”:{“id”:7,”name”:”Kauffman Stadium”,”link”:”/api/v1/venues/7″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”}},”springVenue”:{“id”:2603,”link”:”/api/v1/venues/2603″},”teamCode”:”kca”,”fileCode”:”kc”,”abbreviation”:”KC”,”teamName”:”Royals”,”locationName”:”Kansas City”,”firstYearOfPlay”:”1968″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:202,”name”:”American League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/202″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Kansas City”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:119,”name”:”Los Angeles Dodgers”,”link”:”/api/v1/teams/119″,”season”:2021,”venue”:{“id”:22,”name”:”Dodger Stadium”,”link”:”/api/v1/venues/22″,”timeZone”:{“id”:”America/Los_Angeles”,”offset”:-7,”tz”:”PDT”}},”springVenue”:{“id”:3809,”link”:”/api/v1/venues/3809″},”teamCode”:”lan”,”fileCode”:”la”,”abbreviation”:”LAD”,”teamName”:”Dodgers”,”locationName”:”Los Angeles”,”firstYearOfPlay”:”1884″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:203,”name”:”National League West”,”link”:”/api/v1/divisions/203″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”LA Dodgers”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:120,”name”:”Washington Nationals”,”link”:”/api/v1/teams/120″,”season”:2021,”venue”:{“id”:3309,”name”:”Nationals Park”,”link”:”/api/v1/venues/3309″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:5000,”link”:”/api/v1/venues/5000″},”teamCode”:”was”,”fileCode”:”was”,”abbreviation”:”WSH”,”teamName”:”Nationals”,”locationName”:”Washington”,”firstYearOfPlay”:”1968″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:204,”name”:”National League East”,”link”:”/api/v1/divisions/204″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Washington”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:121,”name”:”New York Mets”,”link”:”/api/v1/teams/121″,”season”:2021,”venue”:{“id”:3289,”name”:”Citi Field”,”link”:”/api/v1/venues/3289″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:2856,”link”:”/api/v1/venues/2856″},”teamCode”:”nyn”,”fileCode”:”nym”,”abbreviation”:”NYM”,”teamName”:”Mets”,”locationName”:”Flushing”,”firstYearOfPlay”:”1962″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:204,”name”:”National League East”,”link”:”/api/v1/divisions/204″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”NY Mets”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true}]},”graphqlVariables”:{“getInitialData”:{“contentfulLocale”:”es-US”,”forgeLocale”:”es-us”,”isApp”:false,”preview”:false,”storySlug”:”oficial-albert-pujols-firma-con-los-dodgers”,”teamId”:”mlb”,”teamPropertiesId”:”mlb-global-properties”,”teamPaletteId”:”mlb-base-palette”},”getRelatedContent”:{“slug”:”oficial-albert-pujols-firma-con-los-dodgers”,”options”:{“locale”:”es-us”,”teamId”:”mlb”,”topicSlug”:””}},”getTopic”:{“forgeLocale”:”es-us”,”topicSlug”:””}},”headerState”:{“clubId”:”mlb”,”deviceProperties”:{},”footerData”:{“instanceId”:”1ba3b552-f9cc-4e4c-ad66-0e3857826be0″,”name”:”global-footer-es”,”variables”:[],”menuItems”:[{“itemId”:”aec375d3-3afa-4491-ab28-60b736f38982″,”text”:”Términos de Uso”,”properties”:{“link”:”/official-information/terms-of-use”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”debe8dbf-de27-4eae-b7ec-adae43fc4642″,”text”:”Política de Privacidad”,”properties”:{“link”:”/official-information/privacy-policy”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”345a1847-cac1-43a4-91bf-70c21ecee681″,”text”:”Avisos Legales”,”properties”:{“link”:”/official-information/legal-notices”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”34014aad-1069-4bba-b22e-4b287a4f7df1″,”text”:”Contáctanos”,”properties”:{“link”:”/official-information/contact”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”46d30fcb-6884-451f-a4a5-5fed761d26ea”,”text”:”No Vendas Mis Datos Personales”,”properties”:{“link”:”https://privacyportal.onetrust.com/webform/53a301ae-6882-46f9-af93-24f64f792aee/3251a424-8286-4725-9313-603f12c85a49″,”target”:”_blank”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”dd307e97-49c6-4f80-aff3-89a59696fb80″,”text”:”Información Oficial”,”properties”:{},”menuItems”:[{“itemId”:”bdf571d3-e8bb-403b-bb5f-7f28a7127c74″,”text”:”Información Oficial”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/official_info/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”ecfd4d42-aa8d-4872-80a5-869c6b493018″,”text”:”Sobre MLB”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/official_info/about_mlb/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”b94aa8f3-12dd-42ae-8cad-aebf36b8a784″,”text”:”Sobre MLB.com”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/official_info/about_mlb_com/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”bb62de22-5c84-4cab-b9fb-5429ea9d647c”,”text”:”Información de equipo”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/es/team/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”7cc37e2a-667c-4405-bd1f-87ad88bc4d9e”,”text”:”Reglas Oficiales”,”properties”:{“link”:”https://img.mlbstatic.com/mlb-images/image/upload/mlb/atcjzj9j7wrgvsm8wnjq.pdf”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e658056b-608b-4eee-a04a-43772f9e6bb4″,”text”:”Reglas de la revision del Replay”,”properties”:{“link”:”http://m.mlb.com/official_rules/replay_review”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”0b3fc77c-c7d1-4584-a184-90fd8c4959e9″,”text”:”Umpires”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/official_info/umpires/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”23dde9d7-6aba-4bec-a449-b1b4d5a5767c”,”text”:”Promocionar con nosotros”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/sponsorship/mediakit/contacts.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”ca43b715-5423-4314-ac5a-f9229bee6fb6″,”text”:”Comunicados de Prensa”,”properties”:{“link”:”/es/news/topic/mlb-press-releases”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”7a60a8fc-0c3c-4c87-b04b-2b57b6c9894c”,”text”:”Ayuda / Contáctenos”,”properties”:{},”menuItems”:[{“itemId”:”0e3932c9-beec-43f2-b712-66879a51ab63″,”text”:”Ayuda / Contáctenos”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”36f01834-7979-4a42-aa12-52439c2e320b”,”text”:”Ayuda de la tienda”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_shop.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”a9ab482b-8ee6-4165-965f-0f23b4b9b8fc”,”text”:”Contactar al servicio de atención de MLB”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/contact_us.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4d33a7c1-38d5-4b3b-a999-53377f55738d”,”text”:”Centro de Ayuda de MLB.TV”,”properties”:{“link”:”/live-stream-games/help-center/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”efb27376-accc-4ca4-9017-c3309ee122d3″,”text”:”Información de Accesibilidad”,”properties”:{“link”:”/official-information/accessibility”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”bb6e7a31-4b7d-4e49-8c2e-00dda9e237ab”,”text”:”Información de boletos”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_tickets.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4b3c6ee8-d4ae-4265-a7e7-7e5bea8cde28″,”text”:”Información de la cuenta de MLB.com”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_general_mlbcom.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”914f97a1-73b1-4d0d-a88f-58337c460fd5″,”text”:”Política MLB sobre Acoso”,”properties”:{“link”:”/es/official-information/harassment-policy”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”6d4ebef1-3168-4b79-a237-9f36931d3a2c”,”text”:”Preguntas frecuentes de AtBat”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_alerts.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”a32cccf1-26d8-4bfe-9ed5-db9dc34eb51f”,”text”:”Preguntas más frecuentes sobre MLB.com”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_dds.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”cf3490fc-f093-4457-99a7-d2bc3f4d4cef”,”text”:”Servicio al Cliente de Subastas”,”properties”:{“link”:”http://auctions.mlb.com/iSynApp/manageUserEmail!showEmailContactUsForm.action?sid=1101001″},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”6ca8b189-8c54-428f-9f79-3c357ef18469″,”text”:”Más sitios MLB y afiliados”,”properties”:{},”menuItems”:[{“itemId”:”becc9309-94fc-491b-ad15-45f7c17f85a9″,”text”:”MLB Players Alumni Association”,”properties”:{“link”:”http://mlbpaa.mlb.com/mlbpaa/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”9ff49c09-8a0d-41e6-b8b0-14f37f8e7f52″,”text”:”MLB Players Association”,”properties”:{“link”:”http://www.mlbplayers.com/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”022ec2ca-bb20-4543-9cdc-95ba3a4443ca”,”text”:”Liga Menores de Béisbol”,”properties”:{“link”:”https://www.milb.com/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”c6f9948e-3521-4788-83ed-b568f39e86aa”,”text”:”MLB Network”,”properties”:{“link”:”http://m.mlb.com/network”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”75f0b763-612d-4557-ae38-227fb5b3b7f1″,”text”:”Tickets.com”,”properties”:{“link”:”http://www.tickets.com/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”f8599d26-5069-4417-8c26-0965dd8d9435″,”text”:”YES Network”,”properties”:{“link”:”http://web.yesnetwork.com/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”94a0f581-2e11-4995-8ae4-780a2853eccd”,”text”:”Sportsnet New York”,”properties”:{“link”:”https://www.sny.tv/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”5c8f6196-a4d5-4ed5-b830-189580691d3e”,”text”:”Australian Baseball Classic”,”properties”:{“link”:”http://web.theabl.com.au/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”ab6fc805-0bb7-439b-8c3c-92c61b035387″,”text”:”World Baseball Classic”,”properties”:{“link”:”https://www.worldbaseballclassic.com/es/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”bc865511-771d-45e1-bdd8-7ea3c8e8c9a5″,”text”:”Youth Majors”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/youthmajors/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e218ed4d-89f9-4f7d-87e7-c05a3559cd74″,”text”:”sabr.org”,”properties”:{“link”:”http://sabr.org/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”158a95a6-bd4f-4654-b57f-465d3c356a55″,”text”:”College Baseball Hall of Fame”,”properties”:{“link”:”http://www.collegebaseballhall.org/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”5e602a1a-e518-455b-ac5f-5c0e80430e38″,”text”:”Golden Spikes Award”,”properties”:{“link”:”http://web.usabaseball.com/goldenspikes/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”ccd9020d-c619-45d2-bc1f-ef80ae2cd651″,”text”:”USA Baseball”,”properties”:{“link”:”http://web.usabaseball.com/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”75512a93-d52d-4d71-a6d3-70d6b44dfa0f”,”text”:”LasMayores.com”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”3b7bbad3-1ed5-468d-8703-205519315e04″,”text”:”MLBCommunity.org”,”properties”:{“link”:”/mlb-community”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”f8058121-3606-4ff2-be8a-d1a3d47642db”,”text”:”AllStarGame.com”,”properties”:{“link”:”https://news.google.com/es/all-star”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”96a37d57-daaf-4658-b5a0-7de034e7df22″,”text”:”mlb.com/RD”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/dr/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”a624b4e5-c8d8-44b9-9084-7522ed0cee59″,”text”:”MLB.com/Kids”,”properties”:{“link”:”/video/the-kid-chats-with-kids-c2523716683″},”menuItems”:[]},{“itemId”:”43c6bc47-f7d9-445a-85a1-10b3cdc02ee0″,”text”:”MLB Photostore”,”properties”:{“link”:”https://photostore.mlb.com/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”d9f4ea22-70a7-4085-a16e-83f70a5711b2″,”text”:”Ligas Invernales”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/events/winterleagues/league.jsp?league=esp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”c574a4a2-45ec-47fe-8ca3-b5b99d1cb443″,”text”:”PlayBall.org”,”properties”:{“link”:”https://www.playball.org/”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”e3a86593-6da0-4d00-a512-0b8c78c9b8a5″,”text”:”Empleo”,”properties”:{},”menuItems”:[{“itemId”:”2b3041d2-bbd1-4f4e-a774-5e54b721b0d9″,”text”:”Empleo con MLB.com”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/careers/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”dcc339cb-64a6-47de-9683-ff8a392facfd”,”text”:”Empleo con la Oficina del Comisionado”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/careers/boc/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”043850e7-9c7e-4346-ad0b-55af5adf3e0b”,”text”:”Empleo con MLB Network”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/careers/mlbn/”},”menuItems”:[]}]}]},”headerData”:{“instanceId”:”f62eac09-2dd8-48c2-a023-e8fe8e84aa7d”,”name”:”global-nav-es”,”variables”:[],”menuItems”:[{“itemId”:”95b8a31a-32cd-4b9d-87f2-d1edb11c07c7″,”text”:”Resultados”,”properties”:{“link”:”/scores”,”customProperties”:”amp:true;mobile:true;”,”icon”:”scores”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”5052bac6-3f1d-4847-8739-42021d7cfc2d”,”text”:”Noticias”,”properties”:{“link”:”/news”,”customProperties”:”amp:true;”,”icon”:”news”},”menuItems”:[{“itemId”:”7b725a20-961b-4511-bd88-20600551baf2″,”text”:”En Esta Sección”,”properties”:{},”menuItems”:[{“itemId”:”afa5a634-70d5-4410-9933-0560b4d230d6″,”text”:”Noticias Completas”,”properties”:{“link”:”/news”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4bfdb502-31e4-49dd-bae1-89a4772d0739″,”text”:”Mejores Prospectos 2021″,”properties”:{“link”:”/prospects”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”53776d17-03af-4b04-8840-45b6c624df6b”,”text”:”Salón de la Fama”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/news/topic/salon-de-la-fama-titulares”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”82d45c9a-d055-4ab4-b785-576d982a2077″,”text”:”Los Probables Lanzadores”,”properties”:{“link”:”/probable-pitchers”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”f499f46a-a51b-443e-82aa-3b6006f9b306″,”text”:”Alineaciones Titulares”,”properties”:{“link”:”/starting-lineups”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”02f947b5-cc72-40f9-9f37-a97b37dcaef3″,”text”:”Juego de Estrellas”,”properties”:{“link”:”/all-star”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”535bcf6f-af60-425f-80e5-ce7fd869f75d”,”text”:”Premio Roberto Clemente 2020″,”properties”:{“link”:”/mlb/community/roberto-clemente-award”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”844e328c-713f-46da-8183-965d19eb7dd8″,”text”:”Premios 2020″,”properties”:{“link”:”/awards/”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”dc121961-fe11-49ac-92b5-a8797acafa7c”,”text”:”Destacados”,”properties”:{},”menuItems”:[{“itemId”:”45cf1228-b6a6-4e46-8c02-3d5540725713″,”text”:”Serie Del Caribe 2021″,”properties”:{“customProperties”:””,”link”:”https://www.mlb.com/es/serie-del-caribe”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”216ae480-9b79-4faa-a748-98a8604e5cde”,”text”:”Ligas Invernales 2020″,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/ligas-invernales”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”f2ae923a-9361-4073-89bd-c6cb9706477e”,”text”:”Postemporada 2020″,”properties”:{“link”:”/postseason”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”b2cd2e55-b90e-4d4e-9451-67c58ac6de7f”,”text”:”Recuerdos: Héroes latinoamericanos”,”properties”:{“link”:”/news/topic/es-recuerdos-heroes-latinoamericanos”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”ea7fadfa-065f-4b19-bd80-b1bec81b9e12″,”text”:”Al Rojo Vivo”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/hot-stove”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”c2182d4d-c537-410e-a63d-267e593fbb74″,”text”:”Corte4″,”properties”:{“link”:”/cut4″},”menuItems”:[]},{“itemId”:”d7d653b8-5585-44b7-b94f-226b51681ed8″,”text”:”Fotos 2019″,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/team/photos”},”menuItems”:[]}]}]},{“itemId”:”86b4ade1-0488-40d3-8472-b1e323f23914″,”text”:”Video”,”properties”:{“link”:”/video”,”customProperties”:”amp:true;”},”menuItems”:[{“itemId”:”bbddb943-54df-4d88-a3ee-14265e727677″,”text”:”En Esta Sección”,”properties”:{},”menuItems”:[{“itemId”:”8ccd46d3-b5ed-49fa-9e1a-7357fe58fc86″,”text”:”Videos en Español”,”properties”:{“link”:”/video”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”d6f95b2e-b8ee-41f0-a313-e74537eff685″,”text”:”Ver MLB.TV”,”properties”:{“link”:”/live-stream-games?affiliateId=mlbMENU”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”129455f7-7e47-4e00-be6a-3afc6d7c2663″,”text”:”Mejor de Statcast”,”properties”:{“link”:”/video/topic/statcast”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”830b3ff1-c650-48a0-b8ee-6c910acc0204″,”text”:”Jugadas Revisadas”,”properties”:{“link”:”/video/topic/replay-review”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”d87342bf-bac9-4811-9863-4a5d7ddabe94″,”text”:”Más Popular”,”properties”:{“link”:”/video”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”25754b3b-4e53-4f39-b085-8e6eed764b52″,”text”:”MLB Network”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/network”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”9a8d769e-93a4-4015-89c2-120de9435734″,”text”:”Jugada Imperdible”,”properties”:{“link”:”/video/topic/curtain-calls”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”74f35bdb-7baf-4fa5-abb5-3c3613fa00fe”,”text”:”Destacados”,”properties”:{},”menuItems”:[{“itemId”:”4cdb4f64-f058-43e3-a0f3-a078c3701cc9″,”text”:”Jonrones”,”properties”:{“link”:”/video/topic/home-runs”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”b58bffd0-8cf7-4808-83c9-7a1e39426731″,”text”:”Grand Slams”,”properties”:{“link”:”/video/topic/grand-slams”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”3d4947a4-61d9-4ce6-9bec-5ef974a5aff1″,”text”:”Batazos de oro”,”properties”:{“link”:”/video/topic/walk-offs”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”550155b7-3825-4c73-bf84-0250dec41903″,”text”:”Mejores Jugadas Defensivas”,”properties”:{“link”:”/video/topic/top-defensive-plays”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e66292d3-a9f6-4c6c-b5b6-8327cd087da1″,”text”:”Daily Recaps”,”properties”:{“link”:”/video/topic/daily-recaps”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”74ae3c2d-1ce1-47b7-8180-513f22bfd4d7″,”text”:”Remontadas Ganadoras”,”properties”:{“link”:”/video/topic/es-dr-remontadas-betcris-videos”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”cca9ad6b-8a13-4a76-b5bb-981f9cb68323″,”text”:”Untouchable Pitches”,”properties”:{“link”:”/video/topic/untouchable-pitches-cristal-products”},”menuItems”:[]}]}]},{“itemId”:”6af88ec1-9bfe-4494-abc0-898dc919a081″,”text”:”Posiciones”,”properties”:{“link”:”/standings”,”customProperties”:”mobile:true;amp:true;”,”icon”:”standings”},”menuItems”:[{“itemId”:”0082a18a-dcf2-4dfd-99aa-4c7cfaee4d33″,”text”:”Posiciones 2021″,”properties”:{“link”:”/standings/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”acd9371f-6daa-4078-972e-063976292816″,”text”:”Posiciones de la Primavera 2021″,”properties”:{“link”:”/standings/spring-training”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”2660f53a-2cdd-49ca-bc98-301521b03861″,”text”:”Posiciones de la Postemporada 2020″,”properties”:{“link”:”/standings/postseason”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”6d775d6f-004b-4e62-abf8-e4d6f3de750e”,”text”:”Posiciones del 2020″,”properties”:{“link”:”/standings/2020″},”menuItems”:[]},{“itemId”:”1b5c01cf-278d-4c8d-a8f5-289e043bdccd”,”text”:”Posiciones del 2019″,”properties”:{“link”:”/standings/2019″},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”9efaf5e3-6a93-4e4f-b8af-1219110ecb30″,”text”:”Stats”,”properties”:{“link”:”/stats/”,”customProperties”:”mobile:true;amp:true;”,”icon”:”stats”},”menuItems”:[{“itemId”:”c26bdb6a-e2f7-48dc-bd44-39e522f7b5ca”,”text”:”Estadísticas de la Temporada 2021″,”properties”:{“link”:”/stats/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”cdc7cc5e-ea01-4dfd-8a32-26ab78014820″,”text”:”Estadísticas de la Primavera 2021″,”properties”:{“link”:”/stats/spring-training”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”b270d5e1-dfd9-4d84-8215-f10a2c66f036″,”text”:”Líderes de la liga 2020″,”properties”:{“link”:”/stats/batting-average/2020″},”menuItems”:[]},{“itemId”:”62c5195b-2630-4d9e-9896-6aee0709aeee”,”text”:”Estadísticas Clasificadas de Equipo”,”properties”:{“link”:”/stats/team/2020″},”menuItems”:[]},{“itemId”:”41566816-1cb8-421f-9a4a-9ccdefa7ed69″,”text”:”Lista de líderes de Statcast”,”properties”:{“link”:”https://baseballsavant.mlb.com/statcast_leaderboard”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”248fea7e-1d19-452a-bb5c-999e1a09b7cd”,”text”:”Calendario”,”properties”:{“link”:”/schedule”,”customProperties”:”mobile:true;amp:true;”,”icon”:”schedule”},”menuItems”:[{“itemId”:”32b5d2ea-3694-40ed-abb0-5586e0317bc1″,”text”:”Temporada Regular 2021″,”properties”:{“link”:”/schedule/2021-04-01″},”menuItems”:[]},{“itemId”:”18d72bcf-779d-48ef-b04f-5f12f1c2bd63″,”text”:”Entrenamiento Primaveral 2021″,”properties”:{“link”:”/schedule/2021-02-26″,”visible”:”false”,”enabled”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”434c9875-e59b-4384-916e-617656a041b5″,”text”:”Fechas Importantes”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/schedule/events”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”6d412ee0-9a5e-4fea-bfca-2d0677207dc0″,”text”:”Postemporada 2020″,”properties”:{“link”:”/postseason”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”7b24aad4-85fb-4206-b915-85dc84bf8046″,”text”:”MLB.TV”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/live-stream-games/subscribe?affiliateId=mlbMENU”,”customProperties”:””,”icon”:”watch”,”data”:”MLB.TV”},”menuItems”:[{“itemId”:”0fc7213f-eebd-4a38-ad24-f31a8667251a”,”text”:”Compra MLB.TV”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/live-stream-games/subscribe?affiliateId=mlbMENU”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e1cd21a6-1f32-4111-a6d5-5dff3711cff2″,”text”:”Ver MLB.TV”,”properties”:{“link”:”/live-stream-games?affiliateId=mlbMENU”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”c9c5b1d6-02c7-4e18-a7de-cbf4e5da19c5″,”text”:”Jugadores”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/players”,”icon”:”group”},”menuItems”:[{“itemId”:”db9c09b8-c016-4c30-b5be-2745df1b6b17″,”text”:”Mejores Prospectos 2021″,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/prospects/2021″},”menuItems”:[]},{“itemId”:”1dbc99ae-6f5c-4aaf-9644-8a25f5f82eb4″,”text”:”Agente Libres 2021″,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/hot-stove”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”7b88dc4b-f66e-4eb7-906e-c9f83d37cc32″,”text”:”Búsqueda de Jugadores”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/players”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”1d87d7ef-a33e-45c0-a4e6-64426d1e9221″,”text”:”Alineaciones Titulares”,”properties”:{“link”:”/starting-lineups”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”f857d698-35a3-4b1b-8e88-d92056ca5507″,”text”:”Apps”,”properties”:{“link”:”/apps”,”customProperties”:””,”data”:”Apps”},”menuItems”:[{“itemId”:”7ac1ff4a-2630-478b-b41f-fd19e0b40bd8″,”text”:”MLB”,”properties”:{“link”:”/apps/mlb-app”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”21900475-abf0-4913-a23a-6a726ed087d4″,”text”:”MLB Ballpark”,”properties”:{“link”:”/apps/ballpark”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”599917aa-8b9a-4e84-aa5d-039b0681d86d”,”text”:”MiLB First Pitch (EN)”,”properties”:{“link”:”https://www.milb.com/about/first-pitch”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e90d28dc-c959-4e5d-ae1c-3a858a1401a7″,”text”:”R.B.I. Baseball 20 (EN)”,”properties”:{“link”:”https://www.rbigame.com”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e5b940ae-608b-4eba-8069-4d66da241c9e”,”text”:”MLB Home Run Derby (EN)”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/fantasy/home-run-derby”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”302d928e-f80d-4528-b42c-f79e0df3469d”,”text”:”MLB Beat the Streak (EN)”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/beat-the-streak”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”0002703c-004b-4066-8177-0d65515f7706″,”text”:”Preguntas Frecuentes de MLB”,”properties”:{“link”:”/apps/mlb-app/faq-apple”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”5115053c-4d07-4f74-9748-489c239dc798″,”text”:”Preguntas Frecuentes de MLB Ballpark (EN)”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/ballpark/faq-apple”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”28b50d0b-38e6-43fe-a6a7-32b4bedf0774″,”text”:”Boletos”,”properties”:{“link”:”/tickets”,”customProperties”:”align:right;”,”icon”:”tickets”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”444ff90e-b9cd-4bef-b2e6-1c6e07074e9c”,”text”:”Tienda”,”properties”:{“link”:”https://www.mlbshop.com/?_s=bm-mlb.com-Banner-3122019-LOSMAYORES_TRAY-Editorial-GEN”,”customProperties”:”align:right;”,”icon”:”shop”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”98430c25-7924-4112-a70f-0b32fd31594f”,”text”:”Equipos”,”properties”:{“link”:”/team”,”customProperties”:”amp:true;module:teammodule;align:right;”,”tag”:”language:es;”,”icon”:”teams”},”menuItems”:[{“itemId”:”ad45e5bb-1db5-4378-9bb8-b93df4253558″,”text”:”Team Module”,”properties”:{“customProperties”:”module:teammodule;”,”tag”:”language:es;”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”97ba39f2-79b1-4c3d-bd57-fa42814248da”,”text”:”EN”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com”,”customProperties”:”align:right;”,”icon”:”EN”,”toolTip”:”English”},”menuItems”:[{“itemId”:”640c3c92-b368-4b85-8076-d7303e8810fc”,”text”:”日本語”,”properties”:{“link”:”http://www.mlb.jp/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”a92d7c23-6849-49f8-b430-045ad6cd15ac”,”text”:”한국어”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mbcsportsplus.com/”},”menuItems”:[]}]}]},”locale”:”es”,”reqPath”:”/es/news/oficial-albert-pujols-firma-con-los-dodgers”,”sharedNav”:{“instanceId”:”6c265854-d856-4f92-aea1-07dfe5cda020″,”name”:”shared-nav”,”variables”:[],”menuItems”:[{“itemId”:”93b3e9b2-65a9-4585-9185-03e255cb523c”,”text”:”MLB.TV”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/tv?&affiliateId=clubMENU”,”icon”:”watch”,”customProperties”:”align:right;”},”menuItems”:[{“itemId”:”162f5687-7f5b-4422-a782-133dc3db8aa0″,”text”:”Buy MLB.TV”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/live-stream-games/subscribe?&affiliateId=clubMENU”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”f75d3e53-5cc5-4eb5-b64d-7e72c3f601b9″,”text”:”Buy MLB Audio”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/live-stream-games/subscribe/mlb-audio?&affiliateId=clubMENU”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”d54a2b21-9db9-4252-9ebe-e3a4b2a3cf83″,”text”:”Watch MLB.TV”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/live-stream-games?&affiliateId=clubMENU”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”28f71773-a34e-46c5-bdbc-ac6476c5fc7a”,”text”:”MLB Big Inning”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/live-stream-games/big-inning”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”3d0c17bc-b611-42aa-a6ce-d2a4d6d38f96″,”text”:”MLB.TV Student Discounts”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/live-stream-games/subscribe/student-discount?&affiliateId=clubMENU”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”2d8d6ad8-dc2a-4971-9b12-f1853530c5d3″,”text”:”Watch MLB.TV Docs & Features”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/tv/featured?&affiliateId=clubMENU”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”6254640c-2069-4447-822f-084d0a38f161″,”text”:”MLB.TV Help Center”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/live-stream-games/help-center?&affiliateId=clubMENU”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”6d167d3d-4063-43ae-b13c-283e83c0e91c”,”text”:”MLB.TV with Extra Innings”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/live-stream-games/third-party?&affiliateId=clubMENU”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”d54d0be0-f610-4f8b-90ac-c246c361e2e2″,”text”:”Fantasy”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/fantasy”},”menuItems”:[{“itemId”:”5ec4bde4-6bc1-412b-a92b-6b7cb3b2f07c”,”text”:”Yahoo Fantasy Baseball”,”properties”:{“link”:”http://yhoo.it/3aK5QQw”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”b2a63b51-03fc-423d-971e-1e566f6008f4″,”text”:”MLB Rally”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/rally”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”f6929b88-632d-4a6f-ba73-8a64fccba1b0″,”text”:”MLB Quick Pick”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/rally/quickpick”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”0ebe9e5d-3fc7-48d2-acb1-c33eb931b911″,”text”:”MLB Beat the Streak”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/beat-the-streak”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”14aa1d4b-0193-4670-a1fc-b4386d4977e8″,”text”:”The Vault”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/the-vault”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”1543c12c-66d1-4033-9e05-c025fcb71a6a”,”text”:”R.B.I. Baseball 21″,”properties”:{“link”:”https://www.rbigame.com”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4e0abdd4-8a0f-4bc5-838f-91dd2796041e”,”text”:”MLB Home Run Derby”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/fantasy/home-run-derby”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”7d8dfda7-345a-46fa-82dc-105068ba223e”,”text”:”Season Pick ‘Em”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/season-pick-em?affiliateId=spe-fantasynav-club-2021″,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”6eda396d-199b-4772-b3c9-c0b032513b6c”,”text”:”MLB Pre-Pick (AUS)”,”properties”:{“customProperties”:””,”link”:”https://www.mlb.com/pre-pick/tab”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”9f1ff266-0ed8-4adb-ba77-428d1871b237″,”text”:”Closer Report”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/closer-report”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4c4f57bd-e31a-46c9-8f73-0fa2227451d3″,”text”:”Prospect Rankings”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/prospects”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”1ebe4dc3-2c6a-469f-be59-474fe14dbbd7″,”text”:”MLB Champions”,”properties”:{“link”:”https://www.mlbc-app.com/?ref=mlbcom”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”d1f61f89-9fd0-4f03-be17-2c5e128711a4″,”text”:”Apps”,”properties”:{“link”:”/apps”},”menuItems”:[{“itemId”:”83ac2ddf-414b-47d1-afec-ffacd068ab57″,”text”:”MLB”,”properties”:{“link”:”/apps/mlb-app”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”83dbba73-02ac-4ba0-bebf-2c62ef04c19e”,”text”:”MLB Rally”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/rally”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”26fda476-348c-4f42-aa7c-92d1f9b1bf5c”,”text”:”MLB Beat the Streak”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/beat-the-streak”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e09e6978-fcf7-4c2f-8387-59d83b7be38e”,”text”:”MLB Ballpark”,”properties”:{“link”:”/apps/ballpark”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”5e7b8019-9484-4872-abd7-8b963cd5969e”,”text”:”MiLB First Pitch”,”properties”:{“link”:”https://www.milb.com/about/first-pitch”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e3a0183d-1b5f-4e56-9b81-02632ba4ec60″,”text”:”R.B.I. Baseball 21″,”properties”:{“link”:”https://www.rbigame.com”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4fd8c1f8-a753-4501-916c-663390f1a566″,”text”:”MLB Home Run Derby”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/fantasy/home-run-derby”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”9d8dfe8b-be1a-4ebf-9509-6bd0165a868e”,”text”:”MLB FAQs”,”properties”:{“link”:”/apps/mlb-app/faq-apple”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”df4e8527-e357-4272-bcf7-61876ed9455d”,”text”:”MLB Ballpark FAQs”,”properties”:{“link”:”/apps/ballpark/faq-apple”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”c2943c65-a843-437a-9ef4-4ccfe5be088f”,”text”:”MLB Rally FAQs”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/rally/faq-apple”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]}]}]},”styleProps”:{},”teamNameSlug”:””,”teamsData”:[{“id”:133,”name”:”Oakland Athletics”,”link”:”/api/v1/teams/133″,”season”:2021,”venue”:{“id”:10,”name”:”Oakland Coliseum”,”link”:”/api/v1/venues/10″,”timeZone”:{“id”:”America/Los_Angeles”,”offset”:-7,”tz”:”PDT”}},”springVenue”:{“id”:2507,”link”:”/api/v1/venues/2507″},”teamCode”:”oak”,”fileCode”:”oak”,”abbreviation”:”OAK”,”teamName”:”Athletics”,”locationName”:”Oakland”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:200,”name”:”American League West”,”link”:”/api/v1/divisions/200″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Oakland”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:134,”name”:”Pittsburgh Pirates”,”link”:”/api/v1/teams/134″,”season”:2021,”venue”:{“id”:31,”name”:”PNC Park”,”link”:”/api/v1/venues/31″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:2526,”link”:”/api/v1/venues/2526″},”teamCode”:”pit”,”fileCode”:”pit”,”abbreviation”:”PIT”,”teamName”:”Pirates”,”locationName”:”Pittsburgh”,”firstYearOfPlay”:”1882″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:205,”name”:”National League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/205″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Pittsburgh”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:135,”name”:”San Diego Padres”,”link”:”/api/v1/teams/135″,”season”:2021,”venue”:{“id”:2680,”name”:”Petco Park”,”link”:”/api/v1/venues/2680″,”timeZone”:{“id”:”America/Los_Angeles”,”offset”:-7,”tz”:”PDT”}},”springVenue”:{“id”:2530,”link”:”/api/v1/venues/2530″},”teamCode”:”sdn”,”fileCode”:”sd”,”abbreviation”:”SD”,”teamName”:”Padres”,”locationName”:”San Diego”,”firstYearOfPlay”:”1968″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:203,”name”:”National League West”,”link”:”/api/v1/divisions/203″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”San Diego”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:136,”name”:”Seattle Mariners”,”link”:”/api/v1/teams/136″,”season”:2021,”venue”:{“id”:680,”name”:”T-Mobile Park”,”link”:”/api/v1/venues/680″,”timeZone”:{“id”:”America/Los_Angeles”,”offset”:-7,”tz”:”PDT”}},”springVenue”:{“id”:2530,”link”:”/api/v1/venues/2530″},”teamCode”:”sea”,”fileCode”:”sea”,”abbreviation”:”SEA”,”teamName”:”Mariners”,”locationName”:”Seattle”,”firstYearOfPlay”:”1977″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:200,”name”:”American League West”,”link”:”/api/v1/divisions/200″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Seattle”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:137,”name”:”San Francisco Giants”,”link”:”/api/v1/teams/137″,”season”:2021,”venue”:{“id”:2395,”name”:”Oracle Park”,”link”:”/api/v1/venues/2395″,”timeZone”:{“id”:”America/Los_Angeles”,”offset”:-7,”tz”:”PDT”}},”springVenue”:{“id”:2532,”link”:”/api/v1/venues/2532″},”teamCode”:”sfn”,”fileCode”:”sf”,”abbreviation”:”SF”,”teamName”:”Giants”,”locationName”:”San Francisco”,”firstYearOfPlay”:”1883″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:203,”name”:”National League West”,”link”:”/api/v1/divisions/203″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”San Francisco”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:138,”name”:”St. Louis Cardinals”,”link”:”/api/v1/teams/138″,”season”:2021,”venue”:{“id”:2889,”name”:”Busch Stadium”,”link”:”/api/v1/venues/2889″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”}},”springVenue”:{“id”:2520,”link”:”/api/v1/venues/2520″},”teamCode”:”sln”,”fileCode”:”stl”,”abbreviation”:”STL”,”teamName”:”Cardinals”,”locationName”:”St. Louis”,”firstYearOfPlay”:”1892″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:205,”name”:”National League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/205″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”St. Louis”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:139,”name”:”Tampa Bay Rays”,”link”:”/api/v1/teams/139″,”season”:2021,”venue”:{“id”:12,”name”:”Tropicana Field”,”link”:”/api/v1/venues/12″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:2534,”link”:”/api/v1/venues/2534″},”teamCode”:”tba”,”fileCode”:”tb”,”abbreviation”:”TB”,”teamName”:”Rays”,”locationName”:”St. Petersburg”,”firstYearOfPlay”:”1996″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:201,”name”:”American League East”,”link”:”/api/v1/divisions/201″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Tampa Bay”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:140,”name”:”Texas Rangers”,”link”:”/api/v1/teams/140″,”season”:2021,”venue”:{“id”:5325,”name”:”Globe Life Field”,”link”:”/api/v1/venues/5325″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”}},”springVenue”:{“id”:2603,”link”:”/api/v1/venues/2603″},”teamCode”:”tex”,”fileCode”:”tex”,”abbreviation”:”TEX”,”teamName”:”Rangers”,”locationName”:”Arlington”,”firstYearOfPlay”:”1961″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:200,”name”:”American League West”,”link”:”/api/v1/divisions/200″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Texas”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:141,”name”:”Toronto Blue Jays”,”link”:”/api/v1/teams/141″,”season”:2021,”venue”:{“id”:14,”name”:”Rogers Centre”,”link”:”/api/v1/venues/14″,”timeZone”:{“id”:”America/Toronto”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:2536,”link”:”/api/v1/venues/2536″},”teamCode”:”tor”,”fileCode”:”tor”,”abbreviation”:”TOR”,”teamName”:”Blue Jays”,”locationName”:”Toronto”,”firstYearOfPlay”:”1977″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:201,”name”:”American League East”,”link”:”/api/v1/divisions/201″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Toronto”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:142,”name”:”Minnesota Twins”,”link”:”/api/v1/teams/142″,”season”:2021,”venue”:{“id”:3312,”name”:”Target Field”,”link”:”/api/v1/venues/3312″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”}},”springVenue”:{“id”:2862,”link”:”/api/v1/venues/2862″},”teamCode”:”min”,”fileCode”:”min”,”abbreviation”:”MIN”,”teamName”:”Twins”,”locationName”:”Minneapolis”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:202,”name”:”American League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/202″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Minnesota”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:143,”name”:”Philadelphia Phillies”,”link”:”/api/v1/teams/143″,”season”:2021,”venue”:{“id”:2681,”name”:”Citizens Bank Park”,”link”:”/api/v1/venues/2681″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:2700,”link”:”/api/v1/venues/2700″},”teamCode”:”phi”,”fileCode”:”phi”,”abbreviation”:”PHI”,”teamName”:”Phillies”,”locationName”:”Philadelphia”,”firstYearOfPlay”:”1883″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:204,”name”:”National League East”,”link”:”/api/v1/divisions/204″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Philadelphia”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:144,”name”:”Atlanta Braves”,”link”:”/api/v1/teams/144″,”season”:2021,”venue”:{“id”:4705,”name”:”Truist Park”,”link”:”/api/v1/venues/4705″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:5380,”link”:”/api/v1/venues/5380″},”teamCode”:”atl”,”fileCode”:”atl”,”abbreviation”:”ATL”,”teamName”:”Braves”,”locationName”:”Atlanta”,”firstYearOfPlay”:”1871″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:204,”name”:”National League East”,”link”:”/api/v1/divisions/204″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Atlanta”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:145,”name”:”Chicago White Sox”,”link”:”/api/v1/teams/145″,”season”:2021,”venue”:{“id”:4,”name”:”Guaranteed Rate Field”,”link”:”/api/v1/venues/4″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”}},”springVenue”:{“id”:3809,”link”:”/api/v1/venues/3809″},”teamCode”:”cha”,”fileCode”:”cws”,”abbreviation”:”CWS”,”teamName”:”White Sox”,”locationName”:”Chicago”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:202,”name”:”American League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/202″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Chi White Sox”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:146,”name”:”Miami Marlins”,”link”:”/api/v1/teams/146″,”season”:2021,”venue”:{“id”:4169,”name”:”loanDepot park”,”link”:”/api/v1/venues/4169″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:2520,”link”:”/api/v1/venues/2520″},”teamCode”:”mia”,”fileCode”:”mia”,”abbreviation”:”MIA”,”teamName”:”Marlins”,”locationName”:”Miami”,”firstYearOfPlay”:”1991″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:204,”name”:”National League East”,”link”:”/api/v1/divisions/204″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Miami”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:147,”name”:”New York Yankees”,”link”:”/api/v1/teams/147″,”season”:2021,”venue”:{“id”:3313,”name”:”Yankee Stadium”,”link”:”/api/v1/venues/3313″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:2523,”link”:”/api/v1/venues/2523″},”teamCode”:”nya”,”fileCode”:”nyy”,”abbreviation”:”NYY”,”teamName”:”Yankees”,”locationName”:”Bronx”,”firstYearOfPlay”:”1903″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:201,”name”:”American League East”,”link”:”/api/v1/divisions/201″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”NY Yankees”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:158,”name”:”Milwaukee Brewers”,”link”:”/api/v1/teams/158″,”season”:2021,”venue”:{“id”:32,”name”:”American Family Field”,”link”:”/api/v1/venues/32″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”}},”springVenue”:{“id”:2518,”link”:”/api/v1/venues/2518″},”teamCode”:”mil”,”fileCode”:”mil”,”abbreviation”:”MIL”,”teamName”:”Brewers”,”locationName”:”Milwaukee”,”firstYearOfPlay”:”1968″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:205,”name”:”National League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/205″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Milwaukee”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:108,”name”:”Los Angeles Angels”,”link”:”/api/v1/teams/108″,”season”:2021,”venue”:{“id”:1,”name”:”Angel Stadium”,”link”:”/api/v1/venues/1″,”timeZone”:{“id”:”America/Los_Angeles”,”offset”:-7,”tz”:”PDT”}},”springVenue”:{“id”:2500,”link”:”/api/v1/venues/2500″},”teamCode”:”ana”,”fileCode”:”ana”,”abbreviation”:”LAA”,”teamName”:”Angels”,”locationName”:”Anaheim”,”firstYearOfPlay”:”1961″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:200,”name”:”American League West”,”link”:”/api/v1/divisions/200″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”LA Angels”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:109,”name”:”Arizona Diamondbacks”,”link”:”/api/v1/teams/109″,”season”:2021,”venue”:{“id”:15,”name”:”Chase Field”,”link”:”/api/v1/venues/15″,”timeZone”:{“id”:”America/Phoenix”,”offset”:-7,”tz”:”MST”}},”springVenue”:{“id”:4249,”link”:”/api/v1/venues/4249″},”teamCode”:”ari”,”fileCode”:”ari”,”abbreviation”:”ARI”,”teamName”:”D-backs”,”locationName”:”Phoenix”,”firstYearOfPlay”:”1996″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:203,”name”:”National League West”,”link”:”/api/v1/divisions/203″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Arizona”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:110,”name”:”Baltimore Orioles”,”link”:”/api/v1/teams/110″,”season”:2021,”venue”:{“id”:2,”name”:”Oriole Park at Camden Yards”,”link”:”/api/v1/venues/2″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:2508,”link”:”/api/v1/venues/2508″},”teamCode”:”bal”,”fileCode”:”bal”,”abbreviation”:”BAL”,”teamName”:”Orioles”,”locationName”:”Baltimore”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:201,”name”:”American League East”,”link”:”/api/v1/divisions/201″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Baltimore”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:111,”name”:”Boston Red Sox”,”link”:”/api/v1/teams/111″,”season”:2021,”venue”:{“id”:3,”name”:”Fenway Park”,”link”:”/api/v1/venues/3″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:4309,”link”:”/api/v1/venues/4309″},”teamCode”:”bos”,”fileCode”:”bos”,”abbreviation”:”BOS”,”teamName”:”Red Sox”,”locationName”:”Boston”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:201,”name”:”American League East”,”link”:”/api/v1/divisions/201″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Boston”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:112,”name”:”Chicago Cubs”,”link”:”/api/v1/teams/112″,”season”:2021,”venue”:{“id”:17,”name”:”Wrigley Field”,”link”:”/api/v1/venues/17″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”}},”springVenue”:{“id”:4629,”link”:”/api/v1/venues/4629″},”teamCode”:”chn”,”fileCode”:”chc”,”abbreviation”:”CHC”,”teamName”:”Cubs”,”locationName”:”Chicago”,”firstYearOfPlay”:”1874″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:205,”name”:”National League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/205″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Chi Cubs”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:113,”name”:”Cincinnati Reds”,”link”:”/api/v1/teams/113″,”season”:2021,”venue”:{“id”:2602,”name”:”Great American Ball Park”,”link”:”/api/v1/venues/2602″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:3834,”link”:”/api/v1/venues/3834″},”teamCode”:”cin”,”fileCode”:”cin”,”abbreviation”:”CIN”,”teamName”:”Reds”,”locationName”:”Cincinnati”,”firstYearOfPlay”:”1882″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:205,”name”:”National League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/205″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Cincinnati”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:114,”name”:”Cleveland Indians”,”link”:”/api/v1/teams/114″,”season”:2021,”venue”:{“id”:5,”name”:”Progressive Field”,”link”:”/api/v1/venues/5″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:3834,”link”:”/api/v1/venues/3834″},”teamCode”:”cle”,”fileCode”:”cle”,”abbreviation”:”CLE”,”teamName”:”Indians”,”locationName”:”Cleveland”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:202,”name”:”American League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/202″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Cleveland”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:115,”name”:”Colorado Rockies”,”link”:”/api/v1/teams/115″,”season”:2021,”venue”:{“id”:19,”name”:”Coors Field”,”link”:”/api/v1/venues/19″,”timeZone”:{“id”:”America/Denver”,”offset”:-6,”tz”:”MDT”}},”springVenue”:{“id”:4249,”link”:”/api/v1/venues/4249″},”teamCode”:”col”,”fileCode”:”col”,”abbreviation”:”COL”,”teamName”:”Rockies”,”locationName”:”Denver”,”firstYearOfPlay”:”1992″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:203,”name”:”National League West”,”link”:”/api/v1/divisions/203″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Colorado”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:116,”name”:”Detroit Tigers”,”link”:”/api/v1/teams/116″,”season”:2021,”venue”:{“id”:2394,”name”:”Comerica Park”,”link”:”/api/v1/venues/2394″,”timeZone”:{“id”:”America/Detroit”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:2511,”link”:”/api/v1/venues/2511″},”teamCode”:”det”,”fileCode”:”det”,”abbreviation”:”DET”,”teamName”:”Tigers”,”locationName”:”Detroit”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:202,”name”:”American League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/202″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Detroit”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:117,”name”:”Houston Astros”,”link”:”/api/v1/teams/117″,”season”:2021,”venue”:{“id”:2392,”name”:”Minute Maid Park”,”link”:”/api/v1/venues/2392″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”}},”springVenue”:{“id”:5000,”link”:”/api/v1/venues/5000″},”teamCode”:”hou”,”fileCode”:”hou”,”abbreviation”:”HOU”,”teamName”:”Astros”,”locationName”:”Houston”,”firstYearOfPlay”:”1962″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:200,”name”:”American League West”,”link”:”/api/v1/divisions/200″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Houston”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:118,”name”:”Kansas City Royals”,”link”:”/api/v1/teams/118″,”season”:2021,”venue”:{“id”:7,”name”:”Kauffman Stadium”,”link”:”/api/v1/venues/7″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”}},”springVenue”:{“id”:2603,”link”:”/api/v1/venues/2603″},”teamCode”:”kca”,”fileCode”:”kc”,”abbreviation”:”KC”,”teamName”:”Royals”,”locationName”:”Kansas City”,”firstYearOfPlay”:”1968″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:202,”name”:”American League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/202″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Kansas City”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:119,”name”:”Los Angeles Dodgers”,”link”:”/api/v1/teams/119″,”season”:2021,”venue”:{“id”:22,”name”:”Dodger Stadium”,”link”:”/api/v1/venues/22″,”timeZone”:{“id”:”America/Los_Angeles”,”offset”:-7,”tz”:”PDT”}},”springVenue”:{“id”:3809,”link”:”/api/v1/venues/3809″},”teamCode”:”lan”,”fileCode”:”la”,”abbreviation”:”LAD”,”teamName”:”Dodgers”,”locationName”:”Los Angeles”,”firstYearOfPlay”:”1884″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:203,”name”:”National League West”,”link”:”/api/v1/divisions/203″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”LA Dodgers”,”springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:120,”name”:”Washington Nationals”,”link”:”/api/v1/teams/120″,”season”:2021,”venue”:{“id”:3309,”name”:”Nationals Park”,”link”:”/api/v1/venues/3309″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:5000,”link”:”/api/v1/venues/5000″},”teamCode”:”was”,”fileCode”:”was”,”abbreviation”:”WSH”,”teamName”:”Nationals”,”locationName”:”Washington”,”firstYearOfPlay”:”1968″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:204,”name”:”National League East”,”link”:”/api/v1/divisions/204″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Washington”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true},{“id”:121,”name”:”New York Mets”,”link”:”/api/v1/teams/121″,”season”:2021,”venue”:{“id”:3289,”name”:”Citi Field”,”link”:”/api/v1/venues/3289″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”}},”springVenue”:{“id”:2856,”link”:”/api/v1/venues/2856″},”teamCode”:”nyn”,”fileCode”:”nym”,”abbreviation”:”NYM”,”teamName”:”Mets”,”locationName”:”Flushing”,”firstYearOfPlay”:”1962″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:204,”name”:”National League East”,”link”:”/api/v1/divisions/204″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”NY Mets”,”springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”active”:true}]},”isApp”:false,”isPremiumQueryParam”:false,”lang”:”es”,”queryString”:””,”shareOptions”:{“shareUrl”:”https://www.mlb.com/es/news/oficial-albert-pujols-firma-con-los-dodgers”,”twitterHandle”:”LasMayores”},”storySlug”:”oficial-albert-pujols-firma-con-los-dodgers”,”topicSlug”:””,”userAgent”:”facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)”}}

window.adobeAnalytics = {“reportingSuiteId”:”mlbglobal08,mlbcom08,mlbcomes”}

window.globalState = {“tracking_title”:”Major League Baseball”,”lang”:”es”}

window.appId = ”

/*–>*/