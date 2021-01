Alba Carrillo, Estela Grande y Noemí Salazar emprenden un nuevo proyecto: una empresa de catering

El proyecto ha contado, además, con la participación de Lucía Pariente, madre de Alba y encargada de la decoración y Raquel Salazar, madre de Noemí, en la elaboración del menú del catering. “Ahora ya sabéis que cuando tengáis un evento, un bautizo o una boda podéis llamar a Oh my God “, explicó Carrillo durante la inauguración que tuvo lugar en un lugar exclusivo de la capital: el Hipódromo de la Zarzuela.

Los Gipsy Kings han llegado a su fin con un último programa en el que no han faltado las sorpresas. En su última emisión, Estela Grande, Alba Carrillo y Noemí Salazar, apodadas las ‘ pijitanas ‘, han dado el pistoletazo de salida a su nuevo negocio en común: una empresa de catering que lleva el nombre Oh my God .

