Alba Carrillo desvela que fue al psicólogo porque Feliciano López le “pidió matrimonio” y ella no quería

Alba Carrillo se ha sincerado acerca de todas las preocupaciones que ha tenido a lo largo de su ajetreada e intensa vida, sobre todo en el aspecto sentimental.

Por eso, y a través de la última sección de Viva la vida, Las escaleras de las emociones, en las que desgrana sus aspectos más íntimos, la colaboradora ha comentado ciertas decisiones que han acabado afectando a los suyos.

La exmodelo se congratuló por la buena relación con Fonsi Nieto, padre de su hijo. Sin embargo, no habló en ese mismo tono de su exmarido, Feliciano López, de quien desveló que tuvo que ir al psicólogo cuando el deportista le pidió matrimonio porque ella “no quería” casarse.

“Me casé con Feliciano porque pensé que era lo mejor para mi hijo“, aseguró.

Carrillo, que se tilda de “demasiado pasional”, también se echa la culpa por exigirse tanto. “He sido injusta conmigo por la caña que me he metido, por sentir que he sido imperfecta, he hecho lo que he podido, no tengo que ser perfecta”.