Alba Carillo manda un mensaje a los ‘haters’: “Que aprendan a escribir”

Dulceida, que ha abandonado Instagram por la cantidad de mensajes negativos que recibe, ha abierto un debate sobre la salud mental y las redes sociales. En Ya es mediodía, Alba Carrillo ha aprovechado la conversación para mandar un mensaje a todos aquellos que comentan con odio en su cuenta.

“Quiero hacer desde aquí un llamamiento a los haters” ha declarado a cámara: “Que aprendan a escribir, por favor, porque a veces me quieren ofender y no me entero de lo que me dicen” se ha quejado de broma.

“Ya que quieres ser tan maligno, por lo menos que me entere” ha continuado la exconcursante de GH VIP, que conoce de primera mano cómo es recibir acoso a través de su cuenta de Instagram.

Ha asegurado que, aunque los comentarios están ahí cada vez que publica, “depende del día” reacciona de una manera u otra. “Soy humana. Hay días que paso porque me lo estoy pasando muy bien y hay días en los que me sienta fatal y les doy para el pelo”.

No siempre puede tener la fuerza para abstenerse de responder, a pesar de que sabe muy bien que hay poca utilidad en ello. “¿Por qué me tienes que tratar tú mal a mí? Entras en mi casa, que este es mi perfil, y vienes a mi casa a zurrar y yo no te puedo contestar“, se ha lamentado enfadada.

Desde el magacín de Telecinco han explicado que sería muy difícil regular este tipo de comentarios porque colapsaría el sistema judicial con miles de denuncias al día. Igualmente, Carrillo ha expresado su deseo por conocer el verdadero nombre y DNI de aquellos que se pasan de la raya.