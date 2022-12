Alba Carillo deja atrás su polémica con Jorge Pérez y acude al cumpleaños de su ex, Fonsi Nieto: “Ya me he liberado”

Lo que sí que tiene claro la modelo, como así ha confesado, es que no tiene ninguna intención de tener una relación: “No tengo ganas. Una relación sin ningún problema, sí, pero de tener una relación estable y tranquila, no “.

Ante su aparición en el programa de Telecinco, Carrillo le lanza una advertencia: “Que lo cuente, que lo cuente”. Según las palabras de la que fuera concursante de Gran hermano VIP, ella no habría sido la única mujer con la que el torero habría engañado a su novia. La modelo ha asegurado que no quiere volver a hablar sobre este tema.

Según ha confesado la modelo: “Había una atracción física y sexual entre los dos que venía de mucho tiempo atrás. Ya podemos decir que está resuelta . No voy a entrar en detalles porque son cosas íntimas”. De este modo, la ex gran hermana dejaba entrever como podrían haberse llegado a acostar juntos. Jorge Pérez ha negado estas declaraciones.

