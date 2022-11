Alaska da la espalda a Sarah Palin en otra derrota del trumpismo | Elecciones USA

El caso de Palin es otro ejemplo que muestra las limitaciones del discurso apocalíptico y la falta de respeto a la democracia de Trump (que no reconoce aún su derrota en las presidenciales de 2020). Candidatos avalados por Trump para el Senado en Estados que los republicanos aspiraban a ganar (New Hampshire, Pensilvania, Arizona y Nevada, entre otros, y a la espera de la segunda vuelta de Georgia) han fracasado. Eso ha abierto un debate en los republicanos sobre si Trump es el candidato que puede devolverles la Casa Blanca en 2024. Muchos ven al victorioso Ron DeSantis, que ha arrasado en Florida, como alternativa, pero Trump sigue siendo muy popular entre las bases republicanas, los que votan en las primarias, con lo que no será fácil apartarle.

