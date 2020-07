¡Alarmante! Soy positivo COVID-19 y decido salir de mi casa sin importar contagiar a los demás

“Hay personas que se comprometen a cumplir su cuarentena en sus casas y no lo hacen, por lo que se les reitera el llamado a que cumplan con el compromiso. En el caso que una persona no cumpla el tiempo de cuarentena en sus viviendas y sea sorprendida en las calles, será retenida y enviada a los hoteles hospitales”, prometió el doctor Luis Francisco Sucre el pasado 19 de julio.

You May Also Like