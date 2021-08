Alarma en Marruecos por las amenazas y mensajes violentos de un “fanático” que acusa al país de “aliarse con Occidente”

Hajib pasó siete años en prisión en Marruecos por terrorismo , fue investigado por intentos de unirse a Al Qaeda en Pakistán y actualmente reside en Alemania. En una serie de vídeos difundidos en redes sociales, llama a un “levantamiento masivo” y llega a afirmar que “si no hay fuerza, no hay nada”.

