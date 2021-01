“Al tomar la decisión fue como si me hubiera quitado una mochila de los hombros”

El holandés regresó el año pasado después de una grave lesión en la rodilla. “Me ha preocupado lo que otras personas pensaban de mí durante demasiado tiempo. Ahora es el momento de averiguar qué quiero para mí. Seguí posponiendo esta decisión y por eso seguí entrenando , pero no puedo pensar con cuidado y encontrar respuestas si me quedo de lleno en el tren del ciclismo. Así que tengo que salir de ahí”, concluyó.

“ Es difícil para mí saber cómo encontrar mi camino como ciclista. La presión que conlleva, con las expectativas… Quiero que el equipo sea feliz, mis compañeros, los patrocinadores, mi mujer y mi familia. Por eso quiero hacerlo bien por todos y me he olvidado un poco de mí mismo durante el último año”, explicó.

“ Tomé la decisión el viernes; el equipo me apoya en eso y hace sentir muy bien. Es como si me hubiera quitado una mochila de 100 kilos de los hombros. Inmediatamente me desperté completamente alegre. Al final tomé la decisión de tomarme un tiempo para mí”, declaró en un vídeo en la página web del Team Jumbo-Visma.

