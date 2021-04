Al son de “Patria y vida” protestan contra el gobierno en La Habana

Según Ferrer, la huelga de hambre se convocó “en protesta por el incremento de la represión” por parte del gobierno cubano. Y Luis Enrique Ferrer le confirmó a CNN este lunes que otro de los motivos principales de la huelga es que «el gobierno tiene tomada la sede de la Unpacu, la tienen tomada como si fuera algo militar, no dejan salir ni entrar a nadie de ese lugar». Ferrer agregó que Unpacu también ayuda a ancianos a brindándoles alimentos y medicinas, pero desde que el gobierno tiene la sede custodiada no han podido continuar con esa labor.

