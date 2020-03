Al menos 74 mujeres, 16 menores, víctimas de una trama de abusos sexuales y torturas en Corea del Sur

La policía cree que estas personas primero accedían a datos personales de las víctimas a través de distintos métodos para luego amenazar con difundir dicha información si no enviaban fotos de ellas desnudas. Una vez que las víctimas enviaban esas imágenes, los operadores de la red supuestamente amenazaban con difundir dicho material si las mujeres no accedían a grabarse en vídeo autolesionándose o realizando actos sexuales.

You May Also Like