Al menos 3 personas murieron en incidente de apuñalamiento en Reading, Reino Unido

La policía solicitó al público que no publicaran imágenes o videos del incidente en las redes sociales, sino que lo denunciaran a la policía. La policía también dijo que no había indicios de que el incidente estuviera relacionado con una protesta de Black Lives Matter que tuvo lugar en Reading el sábado.

Un hombre de 25 años de Reading, que no fue identificado por las autoridades, fue arrestado este sábado. La policía dijo que el hombre fue detenido en el lugar bajo sospecha de asesinato y que las autoridades no están buscando a otros sospechosos.

