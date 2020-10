Al menos 100 agentes de la fuerza pública donan plasma convaleciente

“De cada unidad que done su plasma convaleciente, se sacan tres paquetes de plasma que le pueden servir a diferentes tipos de pacientes. Una unidad policial que done puede servir para tres personas, un plasma que es rico en anticuerpos, células que dan defensa los pacientes que tienen una enfermedad moderada o severa y un plasma que se puede congelar hasta por un año”, dijo.

