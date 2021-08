Al borde de la piscina, Selena Gómez encendió las redes con su figura

Hace unas horas, Selena Gómez compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la norteamericana desplegando toda su belleza ante la cámara posando para una producción profesional destinada a la revista “Elle”. La ex estrella de Disney lució una campera estampada animal print que complementó con una boina, medias de red, lentes de sol y un make up glam.

“Mi lupus, mi trasplante de riñón, quimioterapia, tener una enfermedad mental, pasar por angustias muy públicas, estas eran todas las cosas que, honestamente, deberían haberme debilitado. Cada vez que pasaba por algo, pensaba: ‘¿Qué más? ¿Con qué más voy a tener que lidiar? Vas a ayudar a la gente’. Eso es realmente lo que me hizo seguir adelante. Pudo haber momentos en los que no fui lo suficientemente fuerte y habría hecho algo para lastimarme” señaló Selena a dicho medio.

