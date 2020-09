Al acercarse a los 200,000 muertos en EEUU por coronavirus, expertos temen un invierno devastador | Noticias Univision Salud

La sombría cifra y la idea de que mueran más estadounidenses no han provocado, sin embargo, que el presidente reconsidere su manejo de la pandemia y no hay ningún atisbo de autocrítica.

El recuento diario de nuevos casos en EEUU está aumentando de nuevo, alimentando las preocupaciones de un resurgimiento del virus a medida que las universidades y las escuelas vuelven a abrir y que el clima más frío empuja a la gente a entrar en sus casas, señala un reporte del diario The New York Times.

You May Also Like