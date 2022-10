Akira Yoshida, toda la vida en movimiento

Las obras que viene a presentar en esta undécima edición del Festival Prisma son un reflejo de la vida misma. Burial Of The Bark tiene en el centro de su trama a un personaje que perdió el contacto con la realidad que le rodea y que pareciera ir sin rumbo a ninguna parte. El único propósito del personaje es sentirse comprendido mientras sigue ese camino incierto.

El coreógrafo español Akira Yoshida, de 32 años de edad, se encuentra en Panamá con motivo del Festival de Danza Contemporánea Prisma, que se desarrollará hasta el domingo 16 de octubre. El artista presentará este 8 de octubre (4:30 p.m. en el Biomuseo) y 9 de octubre (8:00 p.m. en el estudio de danza Xielo de la compañía Gramo Danse) la pieza Burial Of The Bark . Tres días después, el 12 de octubre, interpretará Hidden en conjunto con la compañía española de danza Lali Ayguadé Company en el Teatro Nacional.

