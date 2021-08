Ajuste en la Bolsa de Hong Kong

*Tensiones comerciales y geopolíticas con EU: El surgimiento de restricciones para que norteamericanos inviertan en ciertas acciones de empresas chinas ha provocado la salida de fondos norteamericanos de la bolsa china. Igualmente, restricciones impuestas a empresas chinas para que no realicen Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) en mercados norteamericanos no solo ha afectado al mercado norteamericano sino al chino y la continuidad de las tensiones con Estados Unidos, incluyendo el último movimiento en Afganistán, refuerza la hipótesis de que estamos ante una Guerra Fría 2.0.

