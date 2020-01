Ajuste del salario mínimo entrará a regir el 15 de enero

Doris Zapata, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, manifestó que al no lograrse un consenso entre el sector empresarial y los gremios de trabajadores, el Ejecutivo decidió que el ajuste para la mayoría de los trabajadores que están en el rango de salario mínimo sería de 3.3%. Sin embargo, Zapata no dio detalles de cuánto representa en dinero dicho incremento, al alegar que todo dependerá de la clasificación de la actividad económica y de la región.

