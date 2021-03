¡Ajooo! Liza Hernández quiere su primogénito

La chica Versace llegó a confesar en 2019 que las cirugías las dejará para cuando nazca su primogénito. ¡Ya saben los que querían saber eso! “Soy perfectamente imperfecta y estoy orgullosa de serlo! #LaDoraditaImperfecta #LizaHernandez. Les cuento que hace poco fui a consultar para operarme, y los comentarios de doctores y amistades fue que no. Así que decidí quedarme perfectamente imperfecta hasta después de los ‘babys'”, dijo Liza, quien parece que no quiere solo un bebé, sino que serán varios “chamaquitos”. ¡Mira tú!

El viernes “La Doradita” de Panamá fue invitada a un “baby shower” de una de sus mejores amigas, que pronto tendrá gemelos y ella no dudó en tomarse su fotito para el hermoso recuerdo. “Que se me pegue jajaja, que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre”, fueron las palabras de Liza Hernández en una historia de Instagram.

